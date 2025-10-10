Díaz-Canel recibe en Cuba al jefe del Ejército de Nicaragua para «estrechar» relaciones

2 minutos

La Habana, 10 oct (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió en La Habana al comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, el general de ejército Julio César Avilés, en un encuentro en el que “estrecharon las relaciones” entre ambos países, informaron este viernes medios estatales.

Díaz-Canel resaltó que la visita del alto cargo militar nicaragüense “contribuirá a fortalecer, ampliar, consolidar las históricas relaciones entre Cuba y Nicaragua”, según un reporte del diario oficial Granma.

“Nicaragua y Cuba siempre han defendido posiciones comunes”, agregó el gobernante cubano que también rememoró su estancia en Nicaragua en los años 80 como parte de una misión internacionalista.

En tanto, el comandante nicaragüense “transmitió el saludo y aprecio de la Presidencia, la patria y el ejército” de su país, acorde con Granma.

Esta es la quinta visita de Castillo a Cuba, quien se formó en la escuela militar Antonio Maceo.

Durante su actual estancia, el comandante del país centroamericano tiene previsto formalizar el mecanismo bilateral de colaboración en materia de defensa, seguridad y cooperación técnico-militar, según indicó el Ejército de Nicaragua en una declaración.

La información refiere que la agenda de trabajo de Avilés en Cuba incluye en los próximos días visitas a unidades militares, así como un homenaje a los héroes nacionales del país caribeño.

El general Avilés, de 68 años, que tomó posesión de su cuarto mandato consecutivo, esta vez por 6 años, como comandante en jefe del Ejército, es un ex-guerrillero sandinista que fue jefe del Estado Mayor General entre 2005 y 2010, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia militar (1998-2005). EFE

lbp/eav