¿Qué es el apartheid de género?

Una manifestante, con una bandera iraní y pequeñas manos rojas pintadas en su cara, asiste a una concentración en apoyo a las protestas iraníes, en París, el 9 de octubre de 2022, tras la muerte de Mahsa Amini en Irán. Afp Or Licensors

Para describir la actual situación de las mujeres y las niñas en Afganistán e Irán, muchas organizaciones de derechos humanos, activistas por los derechos de las mujeres e incluso responsables de la diplomacia —incluidos los de la ONU— están utilizando la expresión «apartheid de género». Swissinfo analiza qué significa este término y la campaña que se lleva a cabo para reconocerlo como delito internacional.

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

6 minutos

Julia Crawford Julia es una periodista de radio y prensa británica muy viajada, especializada en asuntos africanos y justicia de transición. Otros idiomas: 2 English en Explainer: What is gender apartheid? original leer más Explainer: What is gender apartheid?

中文 zh 概念解读：什么是性别隔离？ leer más 概念解读：什么是性别隔离？

¿En qué consiste el apartheid de género?

De momento, el apartheid de género no está reconocido como delito contra la humanidad. Sí está reconocido, en cambio, la persecución por motivos de género. El apartheid solo está reconocido por motivos de raza, ya que este delito se definió en el contexto de Sudáfrica. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) define el apartheid como actos inhumanos «cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre cualquier otro grupo o grupos raciales y cometidos con la intención de mantener ese régimen».

Según Richard Bennett, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Afganistán, si se sustituye la palabra «racial» por la expresión «de género», esta definición se aplicaría a la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán bajo el régimen talibán. El activismo también utiliza el término «apartheid de género» para referirse a la situación de las mujeres y las niñas en Irán.

«En primer lugar, requiere que exista un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas y, en segundo lugar, es un delito con una intención especial», explica Sareta Ashraph, abogada penalista internacional especializada en delitos de género y miembro del cuerpo docente de la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra. «Requiere que el autor, al cometer un acto inhumano, lo haga con la intención de mantener ese régimen de opresión y dominación sistemáticas; en el caso del apartheid de género, un grupo de género sobre otro grupo o grupos de género».

¿Qué diferencia hay entre persecución por motivos de género y apartheid de género?

El relator especial de la ONU Bennett ha descrito la situación de las mujeres y las niñas en Afganistán como un crimen contra la humanidad de persecución por motivos de género, ya que así lo reconoce el derecho internacional. En 2025, la Corte Penal Internacional dictó, contra dos altos dirigentes talibanes, órdenes de detención por persecución por motivos de género. Bennett afirma que «no debemos subestimar el crimen contra la humanidad que supone la persecución por motivos de género». Para ello hace falta que haya una víctima identificada y un autor identificado. «No es un crimen cometido por un Estado, sino por individuos, mientras que el apartheid de género también tendría en cuenta las acciones, las políticas y las leyes de un Estado», manifiesta a Swissinfo.

¿El apartheid de género se aplica solo a las mujeres y las niñas?

El apartheid de género también podría aplicarse a otros grupos perseguidos por su identidad de género. En Afganistán también se utiliza, según Bennett, para la comunidad LGTBI, «que está gravemente amenazada y discriminada». En otros países como Uganda —donde el Gobierno ha introducido leyes draconianas contra la comunidad LGTBI, incluida la pena de muerte para algunos actos homosexuales—, podría aplicarse a la comunidad gay.

¿Quién apoya la campaña para que se reconozca el apartheid de género?

La campaña para que se reconozca el apartheid de género está encabezada por la iniciativa End Gender ApartheidEnlace externo, liderada por defensoras de los derechos de las mujeres afganas e iraníes, así como por abogados y expertos internacionales. La apoyan, asimismo, destacadas organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Este término también lo han utilizado altos funcionarios de la ONU, como el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Se dice que a finales de 2025 unos diez países apoyaban la campaña.

¿Cómo puede lograrse?

Hay dos maneras —ambas largas— de que se reconozca el apartheid de género como un crimen internacional. Una es enmendar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aunque esta opción actualmente no está sobre la mesa. La otra sería incluirlo en una nueva Convención de las Naciones Unidas sobre Crímenes contra la Humanidad, que actualmente se está debatiendo en Nueva York.

¿Cuáles son las perspectivas?

En Nueva York llevan años debatiendo sobre una nueva ConvenciónEnlace externo sobre Crímenes contra la Humanidad. En noviembre de 2024, cuando los Estados miembros acordaron que era necesaria y fijaron algunas fechas, recibieron un nuevo impulso. Para 2026 está prevista una nueva ronda de conversaciones. Según Azadah Raz Mohammad, abogada afgana exiliada y asesora jurídica de la campaña End Gender ApartheidEnlace externo, la campaña para incluir el apartheid de género cuenta actualmente con el apoyo de al menos 11 EstadosEnlace externo, y espera que se sumen más en 2026. Ninguno «se opone abiertamente», indica, pero admite que «la cuestión del género vuelve a ser objeto de ataques a nivel internacional». La abogada internacional Ashraph también expresa esta

preocupación y señala, en particular, los recortes de financiación a las ONG que trabajan en favor de la justicia de género del Gobierno estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump.

Bennett afirma que si el apartheid de género se incluye en la nueva Convención, generará expectativas también en otros Estados y actores no estatales —como las empresas— de «no apoyar un régimen en el que existan denuncias de apartheid de género». Subraya, no obstante, que aún queda un largo camino por recorrer, ya que la fecha más temprana en la que el tratado podría adoptarse es 2029, y luego los Estados deben ratificarlo suficientemente antes de que entre en vigor.

Adoptar las nuevas convenciones de la ONU siempre lleva tiempo, pero Mohammad tiene la esperanza de que esta se adopte en 2029 o 2030. «Al menos hay algunos delitos de género que se codificarán en el tratado», declaró a Swissinfo. «Se trata del matrimonio forzado, la esclavitud y, probablemente, el apartheid de género, que es el más debatido y el más difícil. Quizás haga falta un gran esfuerzo para lograrlo, pero estamos completamente preparados para ello».

>>Este explicativo es complementario a este artículo:

Mostrar más

Mostrar más Derechos humanos ¿Podría un nuevo organismo de la ONU ayudar a combatir el «apartheid de género» en Afganistán? Este contenido fue publicado en El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha decidido crear un organismo independiente para investigar y preservar las pruebas de los delitos internacionales más graves cometidos en Afganistán, incluidos los delitos contra las mujeres. leer más ¿Podría un nuevo organismo de la ONU ayudar a combatir el «apartheid de género» en Afganistán?

Editado por Virginie Mangin/ts, adaptado al español por Lupe Calvo y revisado por Patricia Islas

Los preferidos del público Los más discutidos