Devotos honran al médico José Gregorio Hernández y encienden velas por la paz de Venezuela

Caracas, 4 oct (EFE).- Miles de venezolanos devotos del médico José Gregorio Hernández, quien será oficialmente santo el próximo 19 de octubre, honraron este sábado su figura y encendieron velas en una concentración nocturna para pedir por la paz de Venezuela.

El recorrido se realizó en las calles del oeste de Caracas e incluyó cinco paradas, entre ellas la visita a la casa de Hernández -hoy convertida en museo-, y concluyó en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, donde reposan los restos del médico.

Una de las presentes, María Teresa Borjas, coordinadora del apostolado centinela José Gregorio Hernández, dijo a EFE que el encuentro se realizó, sobre todo, para pedir que Venezuela «encuentre caminos de fraternidad, de paz, de unión y de respeto».

Por su parte, Luz María Sánchez, también integrante del apostolado, manifestó su felicidad por la canonización del médico venezolano, quien será santo gracias a un decreto que firmó, en febrero pasado, el papa Francisco antes de morir.

«Es un santo que está llegando a los altares no porque lo antecede un milagro, sino porque lo anteceden muchos milagros», aseguró Sánchez a EFE.

Durante el recorrido, dos automóviles guiaban el paso de los devotos y transportaban, respectivamente, una escultura del médico y una pintura de la religiosa Carmen Rendiles, quien también será canonizada el próximo 19 de octubre. Ambos serán los primeros dos santos venezolanos.

Hernández nació en Isnotú, estado Trujillo (oeste), el 26 de octubre de 1864 y falleció el 29 de junio de 1919. Fue beatificado el 30 de abril de 2021, luego de que el papa Francisco reconociera el milagro concedido a la niña Yaxury Solórzano Ortega, quien recibió un disparo en la cabeza durante un asalto y a quien los médicos que la atendieron habían desahuciado.

Rendiles, por su parte, nació en Caracas el 11 de agosto de 1903 y murió el 9 de mayo de 1977. Fue fundadora de la congregación Siervas de Jesús y su beatificación se produjo el 16 de junio de 2018, después de que se aprobara un milagro que consistió en la curación de una médica venezolana en julio de 2003. EFE

