En Berna, por ejemplo, el eclipse de hoy no pude verse con facilidad debido a la presencia de nubes en el cielo, sin embargo, los capitalinos apenas tres noches antes, el viernes 18 de enero, pudieron disfrutar de otro espectáculo del satélite terrestre: el halo lunar.

La luna roja, de nuevo en 10 años 21 de enero de 2019 - 17:00 El cielo despejado ha permitido a los más madrugadores disfrutar del eclipse lunar total este lunes. El programa llegó a su punto máximo justo antes de las 6:00 horas y poco a poco, la Luna dejó su manto rojizo para reaparecer con su aspecto habitual a las 8 de la mañana. El evento astronómico pudo observarse en suelo helvético a partir de las 04:30 horas de este lunes, no obstante, la nubosidad entorpeció la visión del eclipse al norte de la cadena alpina. El eclipse total de la Luna ocurre cuando el satélite pasa completamente a través del cono de sombra producido por la Tierra. El color rojizo se debe a la luz reflejada de la Tierra en la Luna. Los que tuvieron la suerte de levantarse temprano pudieron disfrutar de un espectáculo bastante raro. Para los que se lo han perdido... bueno, tardará unos diez años. El próximo eclipse total está programado para el 31 de diciembre de 2028. Imágenes del telediario de la Radio y Televisión Suiza en Italiano (RSI), unidad hermana de swissinfo.ch: El regalo del halo En Berna, por ejemplo, el eclipse de hoy no pude verse con facilidad debido a la presencia de nubes en el cielo, sin embargo, los capitalinos apenas tres noches antes, el viernes 18 de enero, pudieron disfrutar de otro espectáculo del satélite terrestre: el halo lunar. Normalmente este efecto óptico se produce en las zonas más frías del planeta. Sin embargo, el fenómeno puede presentarse en otros lugares, cuando el aire atmosférico contiene ligeras nubes cristalizadas por el frío.