El reactor más viejo del mundo, de nuevo operativo 06 de marzo de 2018 - 10:16 El reactor Bloque 1 de la planta nuclear de Beznau podrá comenzar a operar de nuevo luego de tres años de pausa, por reparaciones, indicó el Inspectorado Federal Nuclear helvético. Construido en 1969, la planta nuclear de Beznau, en Argovia, es la instalación atómica comercial más antigua del mundo. Dejó de operar en marzo de 2015, cuando se detectaron anomalías en su generador. Tres años después, las autoridades responsables de la seguridad de las instalaciones atómicas en Suiza indica que puede operar sin riesgo. Tras el anuncio, la compañía Axpo, que explota la planta, indicó que espera poder poner en marcha de nuevo la planta a finales de marzo. No obstante, ya se hicieron escuchar las voces de protesta de grupos medioambientalistas, que califican la decisión de "absolutamente irresponsable". Suiza tiene cinco centrales nucleares. Generan cerca del 34.5% de la energía que consume el país alpino.