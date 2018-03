De hecho, subrayó que la corrupción era algo que ocurría “regularmente” en Suiza, particularmente en el sector privado, que no está incluido en las estadísticas.

Suiza mejora en índice sobre corrupción 22 de febrero de 2018 - 09:32 Suiza ascendió dos lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional (TI) para situarse en el tercer lugar junto a Finlandia y Noruega. El índice anual del organismo mundial, publicado el miércoles, determinó que solamente Nueva Zelanda y Dinamarca son percibidos como menos corruptos que Suiza. La nación alpina saltó del quinto al tercero sitio en un estudio que analiza las percepciones de empresarios y expertos en los diferentes países sobre el nivel de corrupción en el sector público. El director de TI Suiza, Martin Hilti, señaló a la Agencia Suiza de Noticias (ATS) que la clasificación no significa necesariamente que el país esté libre de corrupción. De hecho, subrayó que la corrupción era algo que ocurría “regularmente” en Suiza, particularmente en el sector privado, que no está incluido en las estadísticas. El informe tampoco tomó en cuenta que las empresas suizas podrían estar involucradas en actividades corruptas en el exterior, agregó Hilti. La corrupción se mantiene como un problema mundial y la mayoría de los países avanzan muy lentamente en sus esfuerzos por combatirlo, acotó TI, con sede en Berlín.