Los científicos observaron que el chimpancé tiene alrededor de quince chillidos diferentes y que cada uno sirve a un caso en particular. La vocalización “hoo”, por ejemplo, caracterizada por un sonido débil y agudo, es una señal de corta distancia, reservada para los monos que están en las proximidades.

El chimpancé chilla según el caso 18 de junio de 2018 - 13:29 El chimpancé sabe cómo adaptar su chillido de acuerdo con el contexto y puede “hablar” en voz baja, como lo revela un estudio realizado por investigadores de las universidades de Ginebra (UNIGE) y Neuchâtel (UniNE). Los científicos observaron que el chimpancé tiene alrededor de quince chillidos diferentes y que cada uno sirve a un caso en particular. La vocalización “hoo”, por ejemplo, caracterizada por un sonido débil y agudo, es una señal de corta distancia, reservada para los monos que están en las proximidades. Estudios previos habían demostrado que ese sonido era utilizado por el chimpancé en tres contextos diferentes: descanso, estado de alerta y viaje. La pregunta era si la vocalización “hoo” variaba dependiendo del contexto, precisó un comunicado divulgado este lunes por las dos universidades. Thibaud Gruber, investigador del Centro de Interfacultativo de Ciencias Afectivas de la UNIGE, pasó dos años en el Bosque de Budongo (Uganda), donde reunió cientos de grabaciones de “hoo” que compiló con sus colegas de la Universidad. UniNE y del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig, Alemania. Fina distinción Cada “hoo” fue estudiado de acuerdo con las variaciones de la frecuencia, la duración, la amplitud y el lapso entre dos unidades de sonido. Estas variables fueron luego unidas en modelos de análisis multivariantes para caracterizar los parámetros que tienen la mayor influencia en la señal del chimpancé. “Nuestros resultados muestran claramente que cada ‘hoo’ se puede distinguir de acuerdo con el contexto que expresa”, señala Gruber, citado en el comunicado. El sonido de descanso se caracteriza por una vocalización más larga y una única entidad de sonido. El de alerta tiene la frecuencia más alta y el del viaje se distingue por una corta distancia entre dos sonidos. Los investigadores demostraron que incluso dentro de un subtipo de vocalización hay una fina distinción dependiendo de lo que el mono quiera expresar. Hay una intencionalidad real detrás del lenguaje del mono, ligada con su estado de ánimo del momento. Estos resultados, que abren el camino a una semántica del lenguaje chimpancé, pueden leerse en la revista Royal Society Open Science.