Los aranceles estadounidenses ponen en peligro 100.000 puestos de trabajo en Suiza
Los aranceles estadounidenses del 39 % sobre las importaciones suizas afectarán directamente a 100.000 puestos de trabajo en Suiza, principalmente en los sectores de la relojería, la maquinaria, los metales y la alimentación, advirtió la organización empresarial economiesuisse.
Para la federación empresarial suiza, «las consecuencias podrían ser aún más graves, ya que los proveedores y prestadores de servicios también se ven afectados indirectamente».
El 1 de agosto, Washington anunció que las exportaciones suizas a Estados Unidos estarían sujetas a aranceles aduaneros del 39% a partir del 7 de agosto, alegando el déficit comercial entre ambos países. Los productos farmacéuticos, motor de las exportaciones suizas, están exentos por el momento, pero el presidente estadounidense Donald Trump ha prometido aranceles de hasta el 250% si los grupos farmacéuticos no reducen los precios de sus medicamentos.
«Si se aplicaran derechos de aduana a los medicamentos, muchos puestos de trabajo en la industria farmacéutica también se verían afectados», advirtió economiesuisse.
Concretamente, los sectores de la electrónica y la relojería verían afectados por los derechos de aduana cerca de 20.000 puestos de trabajo, seguidos por el sector alimentario y del tabaco (cerca de 14.200 puestos de trabajo) y el farmacéutico (alrededor de 13.900 puestos de trabajo).
Los proveedores también están en crisis
«En realidad, las empresas exportadoras probablemente tengan más empleados de media, por lo que el número real de personas afectadas podría ser mayor», afirmó la organización paraguas.
Según la federación, «las consecuencias negativas de la desventaja competitiva que representan los aranceles estadounidenses no se limitarán a las empresas que exportan a Estados Unidos», sino que «también afectarán a los proveedores de la industria exportadora suiza».
Si bien el Gobierno suizo ha expresado su determinación de continuar el diálogo con Estados Unidos, economiesuisse ha pedido a los líderes políticos que «aligeren de forma rápida y eficaz la carga administrativa y normativa que pesa sobre las empresas» y que «compensen la desventaja competitiva en el mercado estadounidense mejorando las condiciones marco en Suiza».
