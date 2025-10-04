The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El aeropuerto de Múnich tuvo que cerrar temporalmente por segunda noche por drones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 4 oct (EFE).- El aeropuerto de Múnich, en el sur de Alemania, tuvo que cerrar por segunda noche consecutiva por el avistamiento de drones, lo que afectó a 46 vuelos de salida y 35 de llegada, informó la gestora del aeródromo en un comunicado, en el que indicó que está retomando paulatinamente las operaciones este sábado.

«El 3 de octubre, el Servicio Alemán de Control Aéreo (DSF) restringió y finalmente suspendió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich alrededor de las 21.30 hora local (21.30 hora GMT) debido a avistamientos de drones», señaló el aeropuerto. EFE

cae/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR