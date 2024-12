El ayudante de ‘Caesar» para sacar de Siria las fotos de torturados revela su identidad

Damasco, 12 dic (EFE).- ‘Sami’, el hombre que ayudó al fotógrafo ‘Caesar’ a sacar de contrabando de Siria las fotos de torturados por parte del régimen de Bachar al Asad, ha revelado su identidad tras la caída del Gobierno en una entrevista publicada este jueves por el diario árabe internacional Al Sharq al Awsat.

El rotativo ha entrevistado a Osama Ozman, alias ‘Sami’, que ha mantenido su identidad real oculta durante todos estos años, al igual que Caesar, que todavía no ha revelado su verdadero nombre.

Ozman es actualmente el jefe de la junta directiva de la ‘Caesar Files Group Organization’.

Explicó al diario que trabajaba como ingeniero civil hasta que las protestas antigubernamentales estallaron en Siria en 2011. Él vivía en la periferia de Damasco, que acabó dividida en áreas bajo el control del régimen y otras en manos de las facciones rebeldes. Su zona cayó bajo el dominio del opositor Ejército Libre Sirio (ELS).

Ozman conocía de cerca a ‘Caesar’, que trabajaba como fotógrafo para la policía militar en áreas bajo el control de las autoridades documentando los muertos en los departamentos de seguridad: gracias a esta labor retrató a miles de muertos, tanto hombres, como mujeres y menores, acusados por el régimen de «terrorismo».

Tanto ‘Sami’ como ‘Caesar’ se preguntaba cómo era posible que el delito de un niño fuera «terrorismo», por lo que ambos decidieron colaborar para documentar lo que estaba ocurriendo en las prisiones y centros de detención en Damasco.

Iniciaron su trabajo en mayo de 2011, ‘Caesar’ sacaba las fotos de contrabando guardadas en un USB y se las entregaba a ‘Sami’, que estaba en una zona en poder de la oposición.

«Incluso mis hijos no sabían que su padre era el hombre con un apodo secreto -rememoró Ozman-. Un día estaba mirando una foto en mi ordenador por la noche y mi hijo pequeño me sorprendió y me preguntó ‘papá, ¿por qué esta gente duerme sin ropa?’. En su inocencia pensaba que estaban dormidos».

‘Sami’ y ‘Caesar’ lograron sacar de Siria miles de fotos de cadáveres de personas torturadas, que fueron publicadas por primera vez en 2014.

Esos documentos suponen una prueba clave a la hora de construir casos por abusos contra los derechos humanos contra Al Asad y los responsables de su régimen.

De hecho, en junio de 2018, una corte alemana emitió una orden de detención internacional contra el que fuera jefe de la Inteligencia Aérea Siria, Yamil Hasan, tomando como prueba las fotos de ‘Caesar’.

Ozman explicó que ha decidido revelar su identidad porque actualmente hay «una nueva Siria», tras el derrocamiento del régimen de Al Asad el pasado fin de semana después de una ofensiva de doce días encabezada por la alianza islamista Organismo de Liberación del Levante, antigua filial de Al Qaeda.

Y destacó la importancia de que haya una rendición den cuentas tras la caída del régimen: «Pedimos al (nuevo) Gobierno que trabaje duro para lograr la Justicia, que los agresores rindan cuentas y para garantizar la dignidad de los derechos humanos como base para construir un futuro mejor que todos los sirios sueñan». EFE

