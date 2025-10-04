El colombiano Luis Quiñones anota y Pachuca vence a Necaxa
Aguascalientes (México), 3 oct (EFE).- El colombiano Luis Quiñones convirtió este viernes su segundo gol en el torneo Apertura mexicano en el triunfo a domicilio de Pachuca por 0-1 sobre Necaxa en el comienzo de la duodécimo jornada.
Quiñones, de 34 años, elevó a Pachuca al sexto puesto de la clasificación, el último cupo que clasifica directamente a los cuartos de final, fase que se completa con dos equipos que llegan de sendas repescas.
El triunfo de Pachuca surgió con una asistencia de Alonso Aceves.
La jornada continuará más tarde con las visitas del San Luis a Mazatlán y de Juárez FC al Atlas.
El sábado, Querétaro recibirá a Puebla, León al campeón Toluca, Tigres a Cruz Azul y América a Santos Laguna.
La jornada cerrará el domingo con los partidos Pumas-Guadalajara y Tijuana-Monterrey. EFE
