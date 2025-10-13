El comercio exterior chino acelera su crecimiento hasta un 8 % en septiembre

Shanghái (China), 13 oct (EFE).- El valor denominado en yuanes de los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo aceleró su ritmo de crecimiento hasta un 8 % interanual en septiembre, según datos oficiales divulgados este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

Concretamente, las exportaciones aumentaron un 8,4 % frente al mismo mes del año anterior, mientras que las importaciones hicieron lo propio en un 7,5 %.

En el noveno mes de 2025, los intercambios con otros países sumaron unos 4,04 billones de yuanes (488.066 millones de euros). EFE

