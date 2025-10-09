El fabricante de pistolas Glock sufrió en 2024 una fuerte caída de ventas y beneficios

Viena, 9 oct (EFE).- El conocido fabricante austríaco de pistolas Glock sufrió en 2024 una fuerte caída de sus ventas y beneficios, que bajaron un 19 y 45,8 %, respectivamente, con respecto a 2023, informó este jueves la agencia de noticias APA.

Según la información publicada hoy por el registro mercantil de Austria, la facturación de Glock se situó el año pasado en 380 millones de euros (469 millones en 2023), mientras que el beneficio fue de 39 millones de euros (72 millones en 2023).

Al mismo tiempo, la empresa ha reducido el número de empleados de 1.824 a 1.693 personas en sus dos fábricas de producción en Austria.

Glock, conocida por sus pistolas de plástico usadas por numerosas policías en todo el mundo, fue fundada en 1982 por el austríaco Gaston Glock, fallecido en 2023 a los 94 años de edad, siendo ahora su viuda, Kathrin Glock, de 44 años, presidenta de la empresa.

Según APA, la empresa espera mantener su facturación en 2025, aunque anticipa otra caída de los beneficios debido a los aranceles introducidos por Estados Unidos, el principal mercado de exportación de Glock. EFE

