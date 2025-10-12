El ganador del Zapato de Oro piensa en la alternativa «pero con sentido y coherencia»

Luis Ruiz

Logroño (España), 12 oct (EFE).- El mexicano Emiliano Osornio (Toluca. 2003) se proclamó recientemente ganador del Zapato de Oro de Arnedo, una de las ferias de novilladas de España «que te abren muchas puertas porque su repercusión es mundial» pero no quiere que eso le lleve a tomar la alternativa de forma precipitada, sino que quiere hacerlo «con sentido y coherencia».

Así lo ha explicado en una entrevista a EFE el novillero mexicano, que se presentó en Las Ventas este mismo año, aunque ya antes ha compartido cartel en festivales con matadores como Paco Ureña o Diego Urdiales.

Osornio se coronó en Arnedo en una novillada de ‘El Montecillo’ en la que cree que pudo expresarse «con rotundidad” y que llegó en un momento en el que se siente seguro con la espada «y gracias a la obsesión y disciplina por mejorar voy logrando ir hacia arriba».

Este joven novillero, que a finales de mes cumple 22 años, ha centrado su carrera en España «donde ha sido costoso entrar», reconoce, pero «las cosas han salido bien y si el año pasado toreé solo cuatro festejos este año he cerrado quince» algo de lo que se siente satisfecho «porque se nota que aunque sea despacio voy para arriba».

Tras el triunfo de Arnedo siente que está «a cierto nivel» pero también «noto la carga que eso supone» porque «ahora tengo que justificar todo ese ambiente que se ha ido creando» y «es cuando aparece de forma más clara la responsabilidad” en una profesión «en la que todo es incertidumbre, pero tengo claro que quiero seguir adelante y crecer poco a poco».

Cree que también poco a poco el público español «entiende» su estilo «porque mi concepto es muy personal, basado en el sentimiento y la plasticidad».

La Maestranza, un sueño

«El sistema en cierta forma te obliga a otras cosas, a lograr puertas grandes, a cortar orejas, es decir a un sentido sólo numérico”, algo que contrasta con su estilo y filosofía «pero premios como el Zapato de Oro me tranquilizan y me hacen saber que este camino es el correcto.”

Como torero y más en lo personal, el final de esta temporada “me ha dado oxígeno, me ha dado mucha paz interior, mucha inspiración para seguir creciendo en lo que uno busca: mi toreo”.

No obstante no tiene nada cerrado para 2026 «pero noto que me tienen algo más en cuenta y espero que empiece la nueva temporada con fuerza y ambiente».

Un año, el próximo, en el que no esconde que le gustaría tomar la alternativa como matador «pero se tienen que juntar muchas cosas» y sobre todo «tiene que ser algo que se haga con sentido y coherencia, para después no parar».

Pero reconoce que piensa en esa alternativa e, incluso, sueña con hacerlo en La Maestranza de Sevilla «porque es uno de los lugares con esa sensibilidad más aguda para entender mi corte de toreo», concluye el novillero mexicano. EFE

