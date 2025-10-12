El intercambio de rehenes en Gaza da esperanza a una familia palestina con hijos presos

Cerca del muro que separa Israel de Cisjordania ocupada, la familia Shamasneh espera la liberación de Abdel Jauad y Mohamed, presos desde hace 34 años, pero que serán excarcelados como parte del acuerdo de tregua entre Israel y Hamás.

La celebración familiar comenzó tan pronto los Shamasneh recibieron el anuncio.

«Hoy estoy tan feliz que el mundo se siente demasiado pequeño para mi alegría», expresó la emocionada madre, Halima Shamasneh, de 83 años. «Nos llamaron y dijeron: ‘Sus nombres están en la lista, están fuera'», agregó.

Como parte de la primera fase del acuerdo de cese al fuego en Gaza, Israel debe liberar a 250 prisioneros palestinos y a unos 1.700 gazatíes detenidos desde el inicio de la guerra tras el ataque de Hamás a territorio israelí el 7 de octubre de 2023.

A cambio, Hamás debe entregar los rehenes israelíes restantes retenidos en Gaza.

Halima y su esposo Yusef reunieron a sus hijos y nietos en la casa familiar en el pueblo de Qatanna, en Cisjordania, para celebrar la noticia.

Para la ocasión, Halima se puso un vestido con bordado tradicional palestino y Yusef un traje con un pañuelo kufiya en la cabeza, asegurado con un agal.

En las paredes de la casa, las numerosas fotos de los hermanos antes de su arresto ya han perdido su color. Sus ropas reflejan la década de los ochenta, cuando ambos fueron arrestados.

Abdel Jauad tiene ahora 62 años y Mohamed está cerca de los 60. La sala de la vivienda está adornada con dos grandes carteles impresos en la década de los noventa por el «Club de Prisioneros», un grupo vinculado a la Autoridad Palestina, que muestran a los dos hermanos y exigen su liberación.

«Tenía nueve años cuando mi padre fue encarcelado, ahora tengo 44, con cuatro hijos propios. Que te quiten a tu padre es una tragedia», dijo Ajuad Shamasneh, hijo de Abdel Jauad, mientras su hijo jugaba cerca. Como todos los 17 nietos de Abdel Jauad, el niño nunca ha visto a su abuelo.

«Abrazar a tu padre después de 34 años (…) es indescriptible», agregó.

Ajuad, quien trabaja como jornalero en Israel, dijo que no ha podido ver a su padre en los últimos ocho años porque las autoridades penitenciarias israelíes anularon las visitas.

Sin embargo, nadie en la celebración mencionó por qué Abdel Jauad y Mohamed están presos.

Según el expediente de Abdel Jauad, compartido por Israel en la lista de prisioneros a ser liberados, el hombre fue condenado a cadena perpetua por asesinato, intento de asesinato y conspiración.

– «Esperanza real» –

En enero de 2025, una tregua de seis semanas facilitó la liberación de cientos de palestinos a cambio de rehenes, pero los hermanos Shamasneh no estaban en el grupo.

«Tenía esperanza pero no se hizo realidad en ese entonces. Hoy, sin embargo, es esperanza real», dijo Yusef sobre sus hijos.

Pero aún persisten dudas sobre si los hermanos, aun siendo liberados, regresarán a casa.

Podrían ser enviados al extranjero, como a veces ocurre con prisioneros de alto perfil.

«Espero que vengan aquí. Realmente lo espero. Si se van al extranjero no podré verlos, ni yo ni su madre», dijo Yusef.

Cuando se le preguntó qué cocinará a sus hijos al regresar a casa, Halima responde sin dudar «¡Mansaf!», un plato típico de cordero y yogur.

«Mataremos un cordero y prepararemos un festín», dijo. «Esta noche no dormiremos, permaneceremos despiertos celebrando, dando la bienvenida a todos los que lleguen», concluyó.

