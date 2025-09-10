El IPC chino marca su segundo descenso más pronunciado del año al caer un 0,4 % en agosto
Shanghái (China), 10 sep (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, cayó un 0,4 % interanual en agosto, lo que supone la segunda tasa negativa más pronunciada este año y el retorno a la disminución de los precios dos meses después.
Los analistas esperaban que el indicador, divulgado hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), experimentase un descenso aunque menos abultado, de en torno a un 0,2 %.
La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que, dentro de la tendencia negativa que mantiene desde hace más de dos años y medio, experimentó su menor bajada de los últimos cuatro meses al pasar de un -3,6 % a un -2,9 % interanual en el octavo mes del año. EFE
