El oro supera por primera vez en su historia los 4.000 dólares por onza

Madrid, 8 oct (EFE).- El precio del oro, considerado históricamente como un activo refugio en tiempos de incertidumbre, ha superado por primera vez en su historia los 4.000 dólares por onza.

Minutos antes de las 4:00 horas (2:00 GMT) de este miércoles, el metal amarillo ha conseguido alcanzar esta cota, y a las 7:15 horas (5:15 GMT) marca nuevos máximos en los 4.030,30 dólares, según datos de Bloomberg recogidos por EFE.

En lo que va de año, el oro se ha revalorizado el 51,59 % y se encamina a cerrar su mejor ejercicio desde 1979. EFE

