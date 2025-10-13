El Tigres lidera el Apertura mexicano

1 minuto

Ciudad de México, 12 oct (EFE).- El Tigres UANL domina el torneo Apertura 2025 de la liga femenina del fútbol mexicano, en la que este domingo se jugó la decimoquinta jornada que cerró con dos partidos.

Las felinas, donde juega la española Jenni Hermoso, vencieron el viernes por 1-2 a las Águilas del América, gracias a un doblete de Diana Ordóñez, para llegar a 38 puntos con 12 victorias, dos empates y una derrota.

Dirigidas por el español Pedro Martínez, Las Amazonas son el mejor equipo del certamen, ya que también tienen el mejor ataque con 53 goles convertidos y la mejor defensa con ocho tantos encajados.

A pesar de la derrota, las Águilas del español Ángel Villacampa son terceras con 32 puntos.

El Guadalajara empató este domingo 1-1 con el Puebla y el San Luis 1-1 con el Toluca.

También el viernes, las Tuzas del Pachuca, lideradas por dos goles de Charlyn Corral, golearon por 2-5 al León para instalarse en el segundo lugar.

Corral llegó a 21 dianas y se consolidó como la máxima goleadora del semestre.

La actividad del viernes cerró con la victoria de las Rayadas del Monterrey por 1-4 al Tijuana.

El sábado, el Atlas le ganó por 3-4 a las Pumas UNAM, el Cruz Azul por 4-1 al Santos Laguna, el Juárez por 2-1 al Necaxa y el Querétaro por 0-3 al Mazatlán.

– Partidos de la decimosexta jornada del Apertura mexicano:

15.10: Atlas-América.

16.10: Pumas UNAM-Juárez.

17.10: Querétaro-Cruz Azul, Necaxa-Toluca y Santos Laguna-Mazatlán.

18.10: Tigres UANL-San Luis.

19.10: Puebla-Tijuana, Monterrey-León y Pachuca-Guadajalara. EFE

