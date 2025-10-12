El ultraderechista Chega gana por primera vez en su historia un ayuntamiento en Portugal

1 minuto

Lisboa, 12 oct (EFE).- El partido de ultraderecha Chega ganó por primera vez en su historia el control de un ayuntamiento en Portugal, el de São Vicente de Madeira, en las elecciones municipales de este domingo en el país, según los datos oficiales.

Chega se hizo con el dominio por mayoría absoluta de la alcaldía del municipio de São Vicente con el 49,23 % de los sufragios por delante de la alianza de centroderecha integrada por el conservador Partido Social Demócrata y el democristiano CDS-PP, que logró el 38,93 %. EFE

ssa/nvm