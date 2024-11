En solo cuatro partidos el dominicano Jones seduce al Utah Jazz

México, 23 nov (EFE).- Al dominicano David Jones, de 22 años, solo le bastaron cuatro partidos con los Capitanes de Ciudad de México en la G-League para ser fichado por un equipo de la NBA, el Utah Jazz.

Si bien, Jones de inicio pasará por la sucursal del Jazz en la liga de desarrollo, los Salt Lake City Stars, ya que firmó un contrato de dos vías, el oriundo de Santo Domingo se puso un paso más cerca de cumplir su sueño, debutar en la mejor liga de baloncesto del mundo.

“Me siento como una persona normal que disfruta del baloncesto. La meta es llegar a la NBA, pero no tengo presión, porque si te la pones puede ser que al final no logres el objetivo. Me preparo día a día para cuando llegue la oportunidad esté listo”, explicó el alero a EFE.

El antiguo jugador de la Universidad de Memphis dejó promedios en Ciudad de México de 21.2 puntos, 47.5 por ciento de efectividad en los tiros de campo, 6.2 rebotes, 3.5 asistencias y dos robos.

Será la segunda vez que Jones pertenecerá a un cuadro de la NBA, ya que en la liga de verano de este año tenía igual un contrato de dos vías con los Philadelphia Sixers, que lo cortaron para darle cabida a otro dominicano, Lester Quiñones.

“Para debutar en la NBA debo trabajar mucho el tiro de tres, aprender a tirar rápido. Soy del tipo de jugador que cree que todos deben mejorar su juego, algún aspecto y seguir trabajando para cuando la oportunidad me llegue”, comentó Jones.

En la historia, República Dominicana ha tenido ocho baloncestistas en la NBA, el más destacado Al Horford, quien la temporada pasada se convirtió en el primero de sus compatriotas en ser campeón de la liga, al lograrlo con los Boston Celtics.

De los dominicanos que han pasado por la competición, el modelo a seguir de Jones es Francisco García, que participó 10 años en la NBA, entre 2006 y 2015; Jones no solo lo admira por la longevidad que tuvo en la liga, la segunda más alta de sus paisanos solo por detrás de los 18 que lleva Horford, sino por su comportamiento una vez que la dejó.

“Francisco García es de los pocos jugadores dominicanos que han jugado en NBA por mucho tiempo y cuando se retiran acaban bien económicamente, sin irse a la bancarrota. Quiero ser como él, un jugador que juegue baloncesto al más alto nivel y sea ejemplo a seguir en la vida”, sentenció Jones.EFE

