Escuela Bilingüe pide ayuda al PE ante incumplimiento de su recomendación sobre el catalán

2 minutos

Bruselas, 19 mar (EFE).- La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB), Ana Losada, pidió este miércoles a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ayuda para garantizar que se cumplen las recomendaciones del informe que este órgano emitió hace un año, que instaba a que catalán y castellano recibieran el mismo trato en las horas de enseñanza y curriculares.

“Hoy hace un año que se aprobó el informe y no ha habido ningún cambio respecto a la aprobación del informe y de la misión europea que visitó Cataluña”, declaró Losada ante los medios tras una reunión con el presidente de dicha comisión parlamentaria, Bogdan Rzońc.

El informe de recomendaciones, no vinculante, fue el resultado de la misión del Parlamento Europeo en Cataluña en diciembre de 2023 para evaluar la situación del castellano en el sistema educativo catalán.

En el encuentro también estuvieron presentes la eurodiputada liberal estonia Yana Toom, que en 2023 lideró la misión, y la vicepresidenta del Comité de Peticiones, Dolors Montserrat (PP).

El objetivo de la visita de hoy a las instituciones europeas fue, según la AEB, activar “los mecanismos disponibles en las instituciones europeas ante la inacción de la Generalitat y el Gobierno de España”.

«Queremos que se fuerce al Gobierno catalán y por supuesto al Gobierno español, que está totalmente desaparecido, que no dice absolutamente nada, pero que es el máximo responsable de nuestro país», indicó Losada.

A su juicio, lo “más grave” es la respuesta que dio la consejera de Educación catalana, Ester Niubó, a la comisión de Peticiones a finales de enero de este año.

“Ha negado -Niubó- que haya ningún problema. Es más, nos vuelve a la casilla de inicio y dice que en Cataluña no hay ninguna discriminación, que se cumplen las sentencias, que en Cataluña los alumnos con necesidades educativas especiales no tienen ningún problema y que no hay ninguna discriminación ni problema lingüístico”, señaló.

Sobre la impresión del resultado de la reunión, afirmó que los representantes «entienden el problema» y que estuvo centrada en el planteamiento de procedimientos que se puedan llevar a cabo «para buscar un cambio en la situación». EFE

smn/lzu/jgb