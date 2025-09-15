The Swiss voice in the world since 1935

España anula dos contratos por valor de casi 1.000 millones con empresas israelíes

Madrid, 15 sep (EFE).- El Ministerio de Defensa español anuló dos contratos con empresas israelíes por valor de casi 1.000 millones de euros después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase la semana pasada una serie de medidas que consolidan un embargo de armas contra Israel.

El Ejecutivo no ha aprobado aún el real decreto que consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel, que está ultimando y cuya aprobación es posible que se produzca la próxima semana, señalaron a EFE fuentes del Gobierno.

Mientras, Defensa sigue trabajando en el plan de desconexión de tecnológica militar con Israel y en alternativas para que las Fuerzas Armadas españolas puedan disponer de los programas que necesitan, señalaron a EFE fuentes del Ministerio.

Fruto de ello es la anulación oficial la semana pasada de los contratos para la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambas capacidades destinadas al Ejército de Tierra.

La Plataforma de Contratación publicó la semana pasada la revocación del contrato de compra de lanzacohetes Silam a la unión temporal de empresas Rheinmetall Expal Muntions y EM&E, por un importe de 700 millones de euros.

También la anulación de la adjudicación a la empresa PAP Tecnos Innovación SA, filial española de la empresa israelí Rafael, del contrato de compra de 168 misiles Spike, por un valor de 287,5 millones de euros.

En una comparecencia en el Congreso (Cámara Baja del Parlamento) el pasado mes de junio para dar cuenta de los contratos de material de defensa con Israel, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, ya aseguró que determinados programas como estos dos iban a ser sustituidos por tecnología española y aseguró que ello no tiene por qué implicar un retraso en los proyectos.

«Tenemos reuniones permanentes con las industrias españolas para que ellos nos digan si el plan de desconexión que vamos a hacer, si los sustitutos para el Spike o para el Silam es posible realizarlos en España. Y nos dicen que sí», explicó entonces la ministra a los diputados. EFE

