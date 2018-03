Estrellas sudamericanas en el fútbol suizo

Este contenido fue publicado el 9 de mayo de 2003 19:44 09 de mayo de 2003 - 19:44

Suiza constituye el primer mercado europeo para los futbolistas sudamericanos que llegan a la conquista del viejo continente.

Treinta y cinco talentos sudamericanos, en su mayoría brasileños y argentinos, juegan en la liga suiza del balompié.

En Suiza el fútbol no es el principal deporte, ni arrastra multitudes y muy raras veces llena los estadios. El esquí y el hockey sobre hielo, son más populares que el balompié. Es más, la liga nacional está compuesta por 24 equipos, y sólo 6 de ellos son 100% profesionales. Los demás lo son a 50%.



Es la particularidad de Suiza, el semi-profesionalismo. Es decir, los jugadores viven de sus respectivas profesiones y el fútbol constituye una actividad secundaria, con salarios simbólicos, y los clubes funcionan con las genuinas reglas del amateurismo. Tampoco son propietarios de estadios ni disponen de sedes sociales. Eso corre por cuenta de las comunas.



Pero desde 1990, en pleno fervor de las privatizaciones y del liberalismo económico, a los clubes más importantes como el Grasshoppers, Basilea, Zúrich, Servette y Lausana, para sobrevivir y mantener un nivel competitivo en las copas europeas, nos les quedó más remedio que profesionalizarse.



Para Eugen Desiderato, jefe de prensa del Grasshoppers, "el profesionalismo es una realidad que es imposible ignorar ahora en Suiza, y los equipos que sobrevivirán a las reformas impuestas por la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) tendrán que funcionar con reglas profesionales y económicas, como sucede en todos los demás clubes europeos".

Comenzar o morir en Suiza

Cierto, la contratación de jugadores extranjeros, y en particular sudamericanos, no es una novedad en Suiza. Ya en 1972 el Basilea dio un golpe noticioso con el peruano Cubillas, estrella de la selección nacional del Perú en el Mundial de ese año.



Pero en esos tiempos, el fútbol suizo constituía una especie de "cementerio de elefantes", donde las grandes estrellas internacionales venían a colgar los zapatos, a jubilarse, a retirarse con gloria. Fue el caso de figuras alemanas, como Stilike, Rumenigge, por nombrar algunos, que terminaron como entrenadores de los equipos locales.



Más tarde, cuando el traspaso de jugadores se convirtió en un negocio lucrativo, los principales clubes del país comenzaron a comprar jugadores sudamericanos con el objetivo de "rodarlos" en Suiza y después venderlos a los grandes equipos europeos.



Brasil y Argentina, y en menor medida Uruguay, han sido la cantera preferida de los clubes suizos. Pero también figuras de otros países se formaron aquí y resultaron no sólo un éxito deportivo, sino también económico. El caso más reciente fue el de San Gall con el chileno Iván Zamorano.



El chileno fue el goleador de la liga y encumbró al San Gall en la cima del balompié nacional. Después lo adquirió el Real Madrid que pagó 3 veces más su contrato inicial y Zamorano saldría después campeón de España. Un negocio redondo para los suizos.

Brasileños en su mayoría

Desde entonces la fórmula consiste en comprar jóvenes talentos en Latinoamérica, conseguir su aclimatación, su integración en un fútbol más físico, más rudo y competitivo, para luego venderlos en el mercado europeo, por el doble de su valor. Una lógica mercantilista a la que ningún club escapa.



En los 24 equipos de la liga profesional hay por los menos un jugador brasileño. En el caso del actual líder del torneo, el Grashoppers, cuenta con el mayor contingente de valores sudamericanos. A los 5 que hablan de su experiencia para swissinfo (ver Más sobre el tema), se agrega el uruguayo Gerardo Morales, recién adquirido pero aún sin licencia para debutar.



El Basilea, equipo que este año llegó a octavos de finales en la Liga de Campeones Europeos, cuenta en sus filas con dos argentinos: Christian Giménez y Julio Hernán Rossi; ambos goleadores y estrellas con reconocido prestigio internacional.



El Lucerna F.C. cuenta con el chileno Francisco Arrúe, el uruguayo Silvio Enrique, el argentino Gustavo Gampietri, y el brasileño Naldo.



El Neuchâtel Xamax se reforzó con los argentinos, Leandro D'Amico y Miguel Portillo, y los brasileños Leandro y Alex Da Silva.



El San Gall se conformó este año con los brasileños Jairo y Guido, y el argentino Carlos Chaile. El Zúrich, otro grande del fútbol suizo se aseguró los servicios de los argentinos Sergio Bastida y Francisco Guerrero.



El Sión (Cantón del Valais) invirtió en medio de sus dificultades económicas y de la crisis de dirigencia por la que atraviesa, en los talentos brasileños, Da Silva Taceievi, Luiz De Lima, y Ricardo Dias, y en el argentino Daniel Screpis.

No sólo los grandes

Pero no sólo los equipos grandes han recurrido a la cantera sudamericana para reforzar sus efectivos. Hay también equipos chicos, semi-profesionales que también comprendieron cuáll era el negocio y que para ser competitivo, había también que contratar latinos.



Es el caso de Wil (cantón de San Gall) que contrató a los brasileños Pontes Arantes, Naldo Mendes, y Fabihno De Souza, y al uruguayo Gerardo Morales. El FC Schaffhausen no lo hace menos, con los brasileños Toco y Antonio, y el uruguayo Arigo Rariz.



Le siguen el Bellinzona (cantón del Tesino) con el brasileño Danilo Aguiar y el peruano Manuel Rivera Garrido. El Baden (cantón de Argovia) con Edilson de Freitas (Brasil) y Santiago 'Tato' Khul (Argentina).



Por último, el más modesto de todos los clubes el Délemont (cantón del Jura) realizó un enorme esfuerzo de tesorería para asegurarse el servicio del joven talento argentino de 20 años, Claudio Ariel Rojas.



Según el jefe de prensa del Grashoppers, Eugen Desiderato, "al menos el 80% de los jugadores sudamericanos que juegan en la liga suiza, ya tienen ofertas de clubes italianos, alemanes, portugueses, franceses y españoles."



swissinfo, Alberto Dufey

Contexto Los sudamericanos en el fútbol suizo

(temporada 2002-2003):



Brasil: 24

Argentina: 14

Uruguay: 4

Chile: 2

Perú: 1



Grasshoppers el club con más latinos:

Barijho, Gamboa (Argentina)

Núñez, Morales (Uruguay)

Dos Santos (Brasil)

Rozental: (Chile)



El Basilea consiguió en este 2003 llegar a los cuartos de final de la "Champions League", con dos argentinos como goleadores: Gimèmenez y Rossi. Fin del recuadro

Datos clave Suiza ocupa el puesto N°43 de la lista de la FIFA.

En 1904 la Asociación Suiza de Fútbol adhirió a la FIFA.

La liga nacional cuenta con 24 equipos, en todos hay jugadores sudamericanos. Fin del recuadro

