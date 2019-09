No es de extrañar que Suiza sea considerada uno de los destinos más caros para el turista. Más sorprendente aún, el estudio del WEF dice que es el país europeo que más ha mejorado en la categoría "competitividad de precios", a pesar de la continua fortaleza del franco suizo.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza, primera en turismo ecológico 04 de septiembre de 2019 - 17:03 Suiza ofrece el turismo más respetuoso con el medio ambiente, según un estudio comparativo realizado por el Foro Económico Mundial (WEF). El ‘Informe de Competitividad para viajes y turismo’, del WEF, que se realiza cada dos años, clasifica a 140 países en función de sus fortalezas en turismo y viajes globales. En 2018, el respeto a las normas medioambientales en el sector colocó a Suiza como la primera de la clase. El estudio menciona específicamente el sistema de tratamiento de aguas residualesy el impresionante historial de Suiza en la categoría "cumplimiento y rigor de la normativa medioambiental". Suiza también está considerada como uno de los destinos más seguros del mundo y obtiene altas calificaciones por su entorno empresarial competitivo, sus bajos impuestos y la calidad de su mano de obra. No es de extrañar que Suiza sea considerada uno de los destinos más caros para el turista. Más sorprendente aún, el estudio del WEF dice que es el país europeo que más ha mejorado en la categoría "competitividad de precios", a pesar de la continua fortaleza del franco suizo. La ocupación en los hoteles suizos aumentó un 3,8% el año pasado (casi 39 millones de pernoctaciones), gracias al mayor número de turismo llegado de Estados Unidos y Asia.