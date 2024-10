Exministro de Interior chileno renuncia a universidad en medio de escándalo de corrupción

Santiago de Chile, 25 sep (EFE).- El exministro chileno de Interior Andrés Chadwick, uno de los fundadores durante la dictadura del partido ultraconservador Unión Demócrata Independiente (UDI), renunció este miércoles a su cargo directivo en la Universidad de San Sebastián (USS), en medio de la polémica suscitada por el supuesto sueldo millonario en la misma institución de su excompañera de partido y Gabinete, Marcela Cubillos, y del «caso audios», el mayor escándalo de corrupción y tráfico de influencias de Chile.

Chadwick, que dirigió el Ministerio de Interior durante el segundo mandato de su primo, el expresidente Sebastián Piñera, había anunciado 24 horas antes que presentaría una querella contra parlamentarios de la coalición de Gobierno por la acusación constitucional presentada contra la juez de la Corte Suprema, Angela Vivanco, a la que se investiga por su presunto lazo con el abogado Luis Hermosilla, núcleo del citado «caso audios», que salpica a numerosos políticos, jueces y empresarios del país.

«Debido a las acciones judiciales que he iniciado me resulta incompatible -a mi juicio- continuar ejerciendo mi cargo. He debido tomar esta decisión dolorosa para concentrar mi tiempo y energías en hacer frente a las infamantes acusaciones de las que he sido objeto”, señaló en la misiva.

En este sentido, dijo sentir “el deber moral de defender mi honra y responder con fuerza a estas injurias. Por lo mismo, no quiero que mis actividades particulares interfieran en la labor que día a día realiza la universidad en la formación de profesionales”.

“Agradezco la confianza depositada en mí en estos años en que he sido parte de la USS. Quiero reconocer también el compromiso y entrega de nuestros estudiantes, académicos y funcionarios, que día a día dan lo mejor de sí para avanzar en el camino hacia la excelencia USS”, subrayó.

La renuncia de Chadwick, quien fue miembro de la Comisión Legislativa de la Junta Militar de Gobierno que tras el golpe de Estado contra el presidente democrático Salvador Allende (1973) que lideró el general Augusto Pinochet, se presenta como un fleco más del escándalo de corrupción que ha desatado el descubrimiento de una serie de audios en poder de Hermosilla, al que también se acusa de soborno y lavado de activos, entre otros delitos bajo investigación.

El martes, y tras el anuncio de la querella, el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, emplazó a Chadwick a que “concurra a tribunales, y que le explique a todo el país cuáles son sus vínculos completos con el señor Hermosilla” , asegurando que no existe injuria en el libelo presentado contra la juez Vivanco por sus presuntos vínculos con el letrado.

A todo ello se sumó este miércoles, además, el escándalo suscitado tras revelarse que Cubillos, exministra de Educación con Piñera y miembro también de la UDI, disfrutaba de un sueldo de cerca de 21.150 dólares mensuales de la Universidad San Sebastián, entidad que recibe un 45 % de fondos del Estado.

La exministra, que defendió el sí públicamente durante el plebiscito de 1989 sobre la continuidad en la jefatura del Estado de Pinochet, es una de las defensoras de que no se condone la deuda que la mayoría de los chilenos que estudian en las universidades contraen con garantía del Estado (CAE) para poder pagar su título, y cuya eliminación fue una de los estandartes de la campaña que llevó al poder al actual presidente de Chile, Gabriel Boric.

Tres años después de su ascenso a la jefatura del Estado, la promesa sobre el CAE y el futuro de este lastre para muchos jóvenes es una de las patatas calientes del Ejecutivo, que aún no ha presentado una propuesta en firme.

Cubillos es, asimismo, candidata a alcaldesa por la comuna de Las Condes, una de las más ricas de la región metropolitana de Santiago de Chile, en las elecciones que tendrán lugar dentro de un mes. EFE

