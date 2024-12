Fiscalía de Flagrancia uruguaya investigará declaraciones de Topolansky sobre la dictadura

Montevideo, 26 dic (EFE).- La Fiscalía de Flagrancia de Uruguay se encargará de investigar las declaraciones de la exvicepresidenta Lucía Topolansky, quien días atrás aseguró que hubo testigos que mintieron en juicios contra represores de la dictadura.

Según confirmaron este jueves a la Agencia EFE desde la Fiscalía General de la Nación, el caso fue asignado a la fiscal Eliana Travers, aunque apuntaron que no habrá actuaciones hasta febrero porque se está llevando a cabo la feria judicial.

En una entrevista recogida en el libro ‘Los indomables’, del periodista Pablo Cohen, la exvicepresidenta y esposa de José Mujica dijo que «hay gente que miente» en los juicios contra los militares acusados de crímenes durante la dictadura cívico-militar (1973-1985).

La afirmación generó malestar en la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que expresó su «máximo repudio», y también fue condenada, entre otros, por la fuerza política de Topolansky, el Frente Amplio, que aunque no aludió a sus palabras remarcó su compromiso con la lucha de los allegados.

Tras este hecho, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad de Uruguay, Ricardo Perciballe, pidió a la Justicia del país ordenar la citación de Topolansky para que aclarara su afirmación.

Sin embargo, la Justicia uruguaya no aceptó esta petición. «En control liminar, a la citación solicitada, con fines aclaratorios de hechos que corresponde investigue la Fiscalía competente, no ha lugar en esta instancia por no corresponder», indica la interlocutoria dictada por una jueza letrada. EFE

