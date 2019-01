La causa del percance aún no se conoce, pero se cree que el vehículo patinó en la carretera cubierta de nieve húmeda antes de chocar contra la pared.

El hombre no estaba al volante del autobús operado por una filial de Flixbus en el momento del accidente, ocurridos a las 4:15 horas.

Accidente de bus se cobra segunda vida 02 de enero de 2019 - 14:59 El copiloto de un autocar que se estrelló en una autopista cerca de Zúrich el 16 de diciembre ha muerto con lo que suman dos las víctimas fatales del accidente. Un portavoz de la empresa de autocares de bajo coste Flixbus confirmó el miércoles a Keystone SDA que el copiloto italiano de 61 años falleció el lunes (31.12) en un hospital de Zúrich a causa de las lesiones sufridas. El hombre no estaba al volante del autobús operado por una filial de Flixbus en el momento del accidente, ocurridos a las 4:15 horas. El conductor del autocar se estrelló contra una pared de la autopista A3 cerca de Zúrich cuando se dirigía de la ciudad italiana de Génova a Düsseldorf en Alemania. El hombre, de 57 años, sufrió heridas graves. Una mujer italiana de 37 años murió instantáneamente cuando salió disparada del autobús al río Sihl. Otros 44 pasajeros de un total de 51 a bordo resultaron heridos. La causa del percance aún no se conoce, pero se cree que el vehículo patinó en la carretera cubierta de nieve húmeda antes de chocar contra la pared. Flixbus fue fundada en 2013 tras la desaparición del monopolio ferroviario alemán del transporte de larga distancia entre ciudades. La compañía ofrece tarifas a bajo costo por toda Europa. En total, se puede llegar a más de 200 destinos en Europa en autobús de larga distancia desde Suiza.