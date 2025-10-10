Francia desmantela un casino en línea ilegal y encarcela a dos responsables

París, 10 oct (EFE).- Las autoridades francesas han desmantelado Cresus, un casino en línea ilegal que había generado 1.000 millones de euros desde 2021, y dos hombres considerados responsables de su gestión han sido imputados y encarcelados, anunció la Fiscalía de París.

Esos dos supuestos responsables, de los que no se han dado a conocer sus nombres, han sido imputados por varios delitos, incluidos los de organizar juegos de azar prohibidos en banda organizada y blanqueo de dinero en banda organizada, por los que podrían ser condenados hasta a diez años de cárcel y a multas de cientos de miles de euros, indicó la Fiscalía en un comunicado.

En el origen de esta investigación judicial abierta el pasado mes de enero, estuvo la alerta dada en julio de 2024 por la Autoridad Nacional de Juegos por el funcionamiento de ese casino explotado por dos empresas domicialiadas en Curaçao y Chipre.

Gracias a la cooperación judicial con Chipre, se pudieron requisar en ese país las cuentas bancarias que tenía uno de los dos hombres, que son nacionalidad francesa y han sido encarcelados tras su inculpación.

Aunque Cresus no disponía de ninguna autorización en Francia para operar en el mercado de los juegos de azar, más del 98 % de su actividad se dirigía a residentes en Francia, con más de un millón de visitas mensuales.

Durante la investigación judicial, se descubrieron otros cuatro casinos en línea, Jackpot Bob, Luchky 8, casino privé y Olympecasino y jugadores que apostaron allí denunciaron no haber podido recibir las ganancias.

En ese caso, el perjuicio total de las personas identificadas alcanza 201.755 euros con apuestas que se han cifrado en 237 millones de euros únicamente para el ejercicio fiscal 2022-2023. EFE

