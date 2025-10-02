Un equipo de investigación encuentra 135 pesticidas en ríos suizos

El equipo de especialistas ha encontrdo hasta 135 pesticidas en arroyos y ríos suizos. Keystone-SDA

Un nuevo estudio nacional detectó 135 pesticidas en cinco cursos de agua, de los cuales unos 23 se encuentran en concentraciones que representan un riesgo para peces, larvas de insectos y otros organismos.

Estos resultados provienen de tres estudios especiales realizados por el Programa Nacional de Monitoreo de la Calidad del Agua Superficial (Nawa) y fueron publicados en la edición del jueves de la revista Aqua&Gas.

Los 23 pesticidas presentes en concentraciones peligrosas para los organismos acuáticos, incluidos especialmente insecticidas de alta eficacia, superaron los llamados criterios de calidad ecotoxicológica, en algunos casos hasta diez veces y, en casos individuales, incluso más de cien veces, durante un período de varias semanas.

La actual Ordenanza de Protección del Agua establece límites ecotoxicológicos para solo 19 pesticidas. El nuevo estudio demuestra que eso no cubriría todas las sustancias que representan un riesgo para los organismos de agua.

Del campo y las aguas residuales a los ríos

Los equipos de investigación también pudieron determinar con mayor precisión el origen de las sustancias. Según el estudio, los herbicidas ingresan principalmente a los ríos a través del agua de lluvia proveniente de los campos.

Muchos insecticidas críticos, como el fipronil presente en productos para pulgas y garrapatas de mascotas, también llegan a los arroyos a través de las plantas de tratamiento de aguas residuales. El ingrediente activo puede adherirse a las manos, al pelaje de los animales y a los textiles, y así ingresar a la planta de tratamiento y a los cursos de agua durante el lavado, explicó el Instituto de Investigación Acuática Eawag en un comunicado de prensa sobre los estudios publicados en su sitio web.

La investigación se realizó en colaboración con los cantones y la Oficina Federal de Medio Ambiente (FOEN), el Instituto Federal Acuático (Eawag), la Plataforma de Calidad del Agua VSA y el Centro Ecotox. Se investigó la calidad del agua en los ríos Surb (Unterehrendingen, Aargau), Petite Glâne (Bussy, Friburgo), Ron (Hochdorf, Lucerna), Halbach (Hallau, Schaffhausen) y Scairolo (Barbengo, Ticino). En todos los sitios, se tomaron muestras compuestas quincenales tanto de los ríos como de las aguas residuales tratadas con el fin de comprender mejor el origen y las vías de contaminación de las sustancias.

En total, los equipos de investigación buscaron 253 pesticidas diferentes en las muestras.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.