The Swiss voice in the world since 1935

FundéuRAE: “coque”, mejor que “coke” y a “cok”

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Madrid, 12 sep (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, indica que la forma “coque” es preferible al extranjerismo “coke” y a la adaptación “cok” para referirse a un tipo de combustible sólido o a una clase de residuo relacionado con un combustible.

Sin embargo, en la prensa se encuentran frases como “Se están retirando la chatarra, el cok existente y los materiales acopiados”, “Los hornos estarán agrupados en una única batería con capacidad para producir 700.000 toneladas de cok al año” o “La Plata pone en marcha la nueva planta de coke”.

El anglicismo “coke” se ha adaptado mediante su escritura como “coque” para aludir a un ‘combustible sólido, ligero y poroso que resulta de calcinar ciertas clases de carbón mineral’ y, en el ámbito de la química, al ‘residuo que se obtiene por eliminación de las materias volátiles de un combustible sólido o líquido’, de acuerdo con el diccionario académico. Esta forma resulta preferible a “cok” (plural “coks”), también válida, pero de menor uso, como precisa el “Diccionario panhispánico de dudas”.

A partir de la variante con “qu” se registra también el sustantivo “coquería” en referencia a la fábrica donde se obtiene el coque: “Teme que el cierre de la coquería de Gijón conlleve pérdida de empleo”.

Por tanto, en los ejemplos del principio lo más indicado habría sido escribir “Se están retirando la chatarra, el coque existente y los materiales acopiados”, “Los hornos estarán agrupados en una única batería con capacidad para producir 700.000 toneladas de coque al año” y “La Plata pone en marcha la nueva planta de coque”.

Se recuerda que, si se emplea “coke”, lo apropiado es resaltarlo con cursiva o, en su defecto, con comillas.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

feu/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR