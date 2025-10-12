Junior alcanza el liderato de la Liga colombiana tras vencer a Alianza en Valledupar

Bogotá, 12 oct (EFE).- El Junior de Barranquilla se impuso este domingo por 0-1 como visitante a Alianza FC en Valledupar, en la jornada 15 del Torneo Finalización, y alcanzó al Bucaramanga en el liderato del campeonato con 28 puntos.

El conjunto dirigido por el uruguayo Alfredo Arias consiguió la victoria gracias a un penalti convertido por Edwin Herrera al inicio del segundo tiempo, en un partido que estuvo marcado por las intervenciones del VAR.

El triunfo le permite a Junior consolidarse en la parte alta de la clasificación y acercarse a los cuadrangulares semifinales.

El equipo local, pese a dominar varios pasajes del juego y estrellar dos remates en el travesaño, no logró concretar y dejó escapar una oportunidad clave para ingresar al grupo de los ocho mejores.

En otros resultados de la jornada, Santa Fe complicó sus aspiraciones de mantenerse entre los ocho al caer por 1-3 en casa frente a Llaneros.

El conjunto bogotano mostró debilidades en defensa y poca claridad en ataque ante un rival efectivo, que aprovechó los errores locales con tantos de Francisco Meza, Luis Miranda y Carlos Barreiro. Un autogol de Jéfferson Mafla significó el descuento cardenal.

El conjunto bogotano, que dirige Pablo Peirano, sumó 20 puntos y ocupa el noveno lugar, mientras que Llaneros llegó a 22 y se metió de lleno en la pelea por los cuadrangulares semifinales.

En Cali, el América revivió al vencer por 3-2 a La Equidad con goles de Adrián Ramos, Jean Pestaña y Yohan Garcés, este último en el minuto 92.

El conjunto escarlata venía de perder ante Millonarios y con esta victoria mantiene opciones matemáticas de clasificación.

El Deportes Tolima, que la semana pasada había vencido al Junior en Barranquilla, fue sorprendido en Ibagué por el descendido Envigado, que ganó por 1-2 con tantos de Diego Moreno y Santiago Jiménez, en una victoria simbólica para el equipo antioqueño.

El campeonato entra en su recta final y la lucha por los cuadrangulares sigue cerrada. Bucaramanga y Junior lideran con 28 unidades, seguidos por Fortaleza (25), Atlético Nacional e Independiente Medellín (24 cada uno). Santa Fe cayó al noveno lugar con 20 puntos y América permanece en la mitad de la tabla con 17.

La décima quinta jornada continuará este domingo con los duelos Bucaramanga-Unión Magdalena y Águilas Doradas-Deportivo Pasto, y se completará entre lunes y miércoles con los encuentros Once Caldas-Independiente Medellín, Fortaleza-Boyacá Chicó, Atlético Nacional-Deportivo Cali y Deportivo Pereira-Millonarios. EFE

