Líder conservador alemán Friedrich Merz pide más respeto hacia personas de altos ingresos

Berlín, 29 sep (EFE).- El presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, pidió, en una entrevista con el dominical «Bild am Sonntag», más respeto por las personas de altos ingresos y un cambio de actitud en Alemania tanto ante el éxito como ante el trabajo.

«Quiero cambiar un poco nuestra mentalidad. El éxito económico es algo que también se puede mostrar sin ser ostentoso. Con ello se puede dar valor a los otros e invitarlos a que lo emulen», dijo Merz en la entrevista.

Merz, candidato conjunto a la cancillería de su partido y la Unión Socialcristiana (CSU), estuvo fuera de la política durante buena parte de la era de Angela Merkel, su rival dentro de la agrupación y, en esos años, se hizo millonario trabajando para Blackrock, el mayor fondo de inversión del mundo.

En 2008, el propio Merz calculó sus ingresos en un millón de euros al año y luego dijo que se sentía perteneciente a la clase media alta, lo que valió críticas y burlas, al igual que le ocurrió después de haber llegado a la isla de Sylt piloteando su avión privado para la fiesta de boda del actual ministro de Finanzas, Christian Lindner, de quien es amigo personal.

«El dinero no me cayó del cielo, trabajé duro para ello. Deben pensar que tal vez trabajé más de ocho horas al día», dice Merz en la entrevista con «Bild am Sonntag».

Merz dice que siempre ha admirado la actitud que hay en EEUU frente al éxito económico y frente al trabajo mientras lamenta la mentalidad que se ha desarrollado en Alemania al respecto.

«¿Por qué tenemos en total menos horas de trabajo que hace 30 años cuando teníamos 7 millones de personas menos trabajando?», se preguntó Merz.

El líder conservador sostiene que se tiene que decidir si se considera el trabajo sólo como una interrupción del tiempo libre o como algo que puede llevar a la realización personal.

«Si es sólo una interrupción del tiempo libre es normal que la gente quiera trabajar menos. Pero eso implica una pérdida del bienestar material», dijo.

Al ser preguntado acerca de si, pese a su amistad con Lindner, no se había distanciado con él por su función de líder de la oposición, admitió que cada vez entiende menos al ministro de Finanzas y presidente del Partido Liberal (FDP).

«Cada vez lo entiendo menos. No sé que quiere su partido, lo que están haciendo parece un suicidio organizado colectivo», dijo y recordó los resultados de las últimas tres elecciones regionales en las que el FDP se quedó fuera del parlamento en Sajonia, Brandeburgo y Turingia con resultados del 1,1, 0,8 y 0,9 por ciento respectivamente.

Ya en otras ocasiones Merz ha instado a los liberales a dejar la actual coalición de Gobierno si quieren salvarse en las próximas elecciones generales, programadas para el 28 de septiembre de 2025. EFE

