La Autoridad Palestina, lista para administrar Gaza tras guerra, dice su primer ministro

Rafah (Egipto), 18 ago (EFE).- El primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, afirmó este lunes desde la parte egipcia del cruce de Rafah que su Gobierno está dispuesto a administrar Gaza en cuanto termine la guerra en la Franja, y asumir así el control del enclave de manos del grupo islamista Hamás.

«El Gobierno del Estado de Palestina está preparado y es capaz de llevar su responsabilidad hacia los hijos de nuestro pueblo en Gaza, pese a todos los desafíos, con la ayuda de nuestros hermanos y amigos», dijo Mustafa en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, en Rafah.

Mustafa aludió a los «arreglos para la administración de Gaza tras el fin de la guerra» que -insistió- «deben reflejar la unidad nacional interna» palestina, así como la unanimidad árabe e internacional para poner en práctica la solución de dos Estados».

Afirmó que, tras el fin de la guerra en Gaza, el enclave será administrado por un comité cuya formación «será anunciada próximamente», y que operará bajo supervisión de su Gobierno, con «el objetivo de reactivar las instituciones palestinas en Gaza».

«El comité para administrar los asuntos de Gaza, que será anunciado próximamente, tras el fin de la agresión, es provisional y será supervisado por el Gobierno palestino», recalcó el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), de Mahmud Abás, que gobierna en algunas zonas de Cisjordania ocupada.

Dejó claro, no obstante, que «con este comité no estamos creando una nueva entidad política en Gaza sino que estamos reactivando las instituciones del Estado de Palestina y su gobernanza de la Franja según nuestro sistema».

Su declaración se produce en medio de intensos contactos de los mediadores para alcanzar un acuerdo de alto el fuego con el que evitar el inicio de la aplicación del plan israelí de ocupar la ciudad de Gaza.

Los mediadores árabes -Egipto y Catar- se habían mostrado favorables a la formación de un ejecutivo civil integrado por tecnocratas para la administración del enclave palestino durante un periodo de transición, pero que opere bajo la supervisión de la ANP.

«Gaza es una parte inseparable de Palestina y haremos frente a cualquier intento de obstaculizar la voluntad nacional (…) y la unidad de las instituciones en Gaza y Cisjordania y crear el Estado palestino», insistió. EFE

