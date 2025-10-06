The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Democracia
Swiss democracy
La bolsa de São Paulo baja un 0,41 % pese a la conversación amigable entre Lula y Trump

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 6 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo retrocedió este lunes un 0,41 %, pese al tono positivo de la conversación mantenida entre los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de EE.UU., Donald Trump, para rebajar las tensiones comerciales.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, se ubicó en los 143.608 puntos básicos y amplió las pérdidas de la semana pasada, cuando cayó un 0,86 % en el acumulado.

El mercado reaccionó con escepticismo a la llamada por videoconferencia en la que Lula y Trump acordaron seguir con las negociaciones comerciales, tras la imposición en agosto por parte de EE.UU. de un arancel del 50 % sobre los productos brasileños.

Trump tachó la conversación de «muy buena» y Lula, de «amistosa», y ambos hablaron de la posibilidad de encontrarse en persona en breve.

Los papeles de la petrolera estatal Petrobras cayeron un 0,9 %, mientras que los de la minera Vale, otro de los principales valores del parqué, subieron un 1,7 %.

Las mayores pérdidas de la jornada fueron para la aerolínea Azul (-5,1 %) y la productora de etanol Raizen (-3,9 %).

Del otro lado, las empresas que se anotaron las mayores ganancias fueron las siderúrgicas CSN (+6,4 %) y Usiminas (+3,3 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,48 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,31 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina alcanzó los 16.677 millones de reales (unos 2.680 millones de euros), en 2,9 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFE

jmc/jrh

