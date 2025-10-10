La cantante Jisoo de Blackpink lanza un dueto junto a Zayn Malik, ex de One Direction

Seúl, 10 oct (EFE).- La cantante Jisoo, del popular grupo de K-Pop femenino Blackpink, lanzó este viernes un ‘single’ junto al artista británico Zayn Malik, exmiembro de la banda One Direction, titulado ‘Eyes Closed’ (ojos cerrados).

El dueto en inglés, que dura exactamente tres minutos, es el primer trabajo de la cantante desde el lanzamiento el pasado febrero de su primer álbum en solitario, ‘Amortage’, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El tema comienza como una suave balada acompañada de una guitarra acústica y luego pasa a convertirse una pegadiza melodía marcada por la percusión y las voces de ambos cantantes.

El dueto junto a Malik se esperaba desde hace unos días, cuando la cantante publicó una misteriosa fotografía en la que aparecía delante de una figura oscura, que muchos identificaron con el británico.

La agencia de Jisoo, Blissoo, describió la canción como «una nueva experiencia», según Yonhap.

Malik, que se separó de One Direction en 2015 y ha mantenido una carrera en solitario desde entonces, fue visto junto a su hija en un concierto de Blackpink en Nueva York en julio, tras lo que publicó una imagen en Instagram dando las gracias al grupo por el espectáculo.EFE

