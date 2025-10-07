La incertidumbre electoral reduce la perspectiva de crecimiento de Argentina, según el BM

Washington, 7 oct (EFE).- El Banco Mundial redujo las perspectivas de crecimiento para Argentina, respecto a las del último informe, entre otras razones, por la «incertidumbre electoral», y redujo el pronóstico de crecimiento para este año del 5,5 al 4,6%.

«Hay una ligera reducción en el crecimiento previsto, simplemente porque la situación se suavizó un poco a finales de año, con la incertidumbre en torno a las elecciones y otros factores similares», explicó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del BM en una rueda de prensa para presentar el último informe sobre la región.

El organismo presentó su último informe de perspectivas ‘Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento’, y revisó a la baja el crecimiento previsto para el país difundidas en junio.

El BM estima que Argentina crecerá un 4,6 % este año, cerca de un punto menos de lo previsto en el pasado informe.

También, redujo el crecimiento para 2026 al 4 %, que ya había reducido en el informe de junio, un ritmo que el país austral mantendrá en 2027.

Pese a esta modificación, el economista del BM destacó la significativa recuperación de la economía argentina tras dos años de recesión.

«La tasa de crecimiento de Argentina es obviamente una de las mejores de la región y eso refleja la recuperación tanto de la sequía como de las medidas necesarias que se tomaron el año pasado», comentó el economista.

Maloney destacó «la caída de la inflación» en el país y le mostró su respaldo a seguir cooperando.

«De cara al futuro, sabemos que tenemos que afrontar los retos a los que se enfrenta Argentina, y apoyamos al Gobierno en ese sentido», concluyó.

Argentina celebra elecciones legislativas el próximo 26 de octubre con el objetivo de renovar más de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

El pasado mes de septiembre, el peronismo venció por más de trece puntos al partido del presidente Javier Milei, La Libertad Avanza, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, mayor distrito electoral del país y clave de cara a las elecciones nacionales.

El país atraviesa situaciones financieras complicadas, pues el peso argentino ha acelerado su derrumbe y el Banco Central argentino ha tenido que vender reservas.

El Gobierno de Milei cuenta con el respaldo de la Administración de Donald Trump y negocian compra de deuda y líneas de swap (acuerdo de bancos centrales para un intercambio de moneda de sus países en un plazo determinado) por 20.000 millones de dólares.

Además, el FMI ha acordado respaldar al país con un programa de créditos de 20.000 millones de dólares. EFE

