Largas filas en cruces fronterizos del norte de México por cierre de gobierno en EE.UU.

Ciudad Juárez (México), 9 oct (EFE).- El cierre de gobierno federal en Estados Unidos provoca ya afectaciones en los cruces entre Ciudad Juárez (México) y El Paso (Estados Unidos) debido a la reducción de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza asignados a las garitas, lo que ha generado largas filas de vehículos y retrasos de varias horas, según constató EFE este jueves.

El fenómeno, que se presenta desde el fin de semana, está repercutiendo en la economía binacional, pues los tiempos de espera afectan el traslado de trabajadores, turistas y mercancías entre ambos países.

Así lo indicó Gerardo, uno de los juarenses entrevistados en el puente internacional Córdova-Américas, quien consideró que la situación impacta directamente en la actividad económica.

“Pues opino de que está mal, porque, prácticamente, estamos tardando más tiempo en los cruces internacionales y nos está afectando (…) Somos una frontera donde tenemos bastante flujo internacional en economía, tanto en el turismo como en el comercio exterior, indicó a EFE.

Otros conductores coincidieron en que las filas se han vuelto más prolongadas y temen que la situación empeore, dado que el cierre del gobierno federal entra ya en su segunda semana sin que se prevea una de solución política en Washington en el corto plazo y miles de trabajadores públicos de EEUU se hayan quedado sin empleo y sueldo de manera temporal.

Hasta seis horas de espera

El comercio entre Ciudad Juárez (estado de Chihuahua) y El Paso (estado de Texas) es uno de los más activos de la frontera entre Estados Unidos y México, con miles de personas cruzando diariamente en ambos sentidos para adquirir productos, trabajar o visitar a sus familiares.

Es el caso de William, quien pasa diariamente hacia El Paso por motivos laborales y quien lamentó que las esperas han llegado a ser de hasta seis horas: “Sí, estos tres días ha habido como filas de a veces tres, cinco, seis horas; y pues para ir al trabajo lo hacen más difícil y más complicado.”

Aunque algunos usuarios reportaron un flujo más ágil en ciertas horas del día, reconocen que el cierre de gobierno representa un nuevo obstáculo para la frontera más dinámica entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con autoridades locales, se prevé que las demoras continúen mientras persista el cierre parcial del gobierno estadounidense y no se restablezca el personal completo en los cruces internacionales en Ciudad Juárez, localidad de más 1,5 millones de habitantes y muy dependiente de las exportaciones al vecino del norte. EFE

