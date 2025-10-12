Las defensas ucranianas destruyen 103 drones rusos de 188 lanzados durante la noche

Berlín, 12 oct (EFE).- La Fuerza Aérea ucraniana asegura haber destruido 103 drones de 188 lanzados por los invasores rusos durante la noche.

En su canal de Telegram la Fuerza Aérea dice que entre la noche del sábado y el domingo «el enemigo atacó con 118 vehículos aéreos no tripulados de ataque tipo Shahed y varios tipos de drones de imitación» y «con un misil aéreo guiado X-31».

Según datos preliminares, a las 09:00, las Fuerzas de Defensa Aérea derribaron o bloquearon 103 vehículos aéreos no tripulados tipo Shahed enemigos y varios tipos de simuladores de drones en el norte, este y sur del país.

Un misil y 15 vehículos aéreos no tripulados de ataque impactaron en 10 lugares.

El ataque continúa y nuevos grupos de vehículos aéreos no tripulados de ataque han entrado por el norte y el este, añadió la Fuerza Aérea.

La región de Donetsk se encuentra sin electricidad debido al bombardeo matutino del enemigo sobre la infraestructura energética, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin.

«Por la mañana, los rusos volvieron a atacar nuestra infraestructura energética. Los especialistas ya han comenzado las reparaciones y están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro. Sin embargo, aún no se ha determinado la magnitud de los daños ni el momento de la restauración», dijo Filashkin.EFE

