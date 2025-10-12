Los ucranianos siguen sometidos a ataques rusos diarios

4 minutos

Berlín, 12 oct (EFE).- La población ucraniana sigue sometida a continuos ataques rusos que afectan a viviendas civiles así como infraestructuras e instalaciones militares.

Los ataques durante la pasada noche causaron daños en la infraestructura eléctrica de las regiones ucranianas de Donetsk, Odesa y Cherniv, informó el Ministerio de Energía a través de su cuenta de Facebook.

Por tercer día consecutivo se han producido ataques dirigidos contra las redes de energía y de transporte de gas y actualmente los servicios de emergencia trabajan para estabilizar el suministro eléctrico donde éste haya sido afectado.

En Odesa una instalación de gas y una dependencia resultaron dañadas y se produjeron incendios, que fueron extinguidos rápidamente por los rescatistas, dijo el jefe de la administración regional, Oleh Kipper en su cuenta de Facebook. Una persona resulta herida.

También hubo impactos en una instalación de infraestructura energética y en el edificio de la administración estatal del distrito donde hubo daños en las ventanas sin que se produjeran víctimas.

La región de Donetsk se encuentra sin electricidad debido al bombardeo matutino del enemigo sobre la infraestructura energética, informó a través de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Vadim Filashkin.

«Por la mañana, los rusos volvieron a atacar nuestra infraestructura energética. Los especialistas ya han comenzado las reparaciones y están haciendo todo lo posible para restablecer el suministro. Sin embargo, aún no se ha determinado la magnitud de los daños ni el momento de la restauración», dijo Filashkin.

Las tropas rusas atacaron asentamientos en la región de Chernihiv 59 veces en 24 horas, djo el jefe de la Administración Militar Regional de Chernihiv, Viacheslav Chaus, en Telegram .

En el distrito de Nizhyn, un dron enemigo atacó una instalación energética. En la comunidad de Horodnia, un dron atacó un vehículo especial.

En Semenivka, el ataque de un dron FPV provocó un incendio en un edificio residencial de dos apartamentos. La explosión dañó el techo, un turismo y las ventanas de un edificio vecino. El fuego fue extinguido por el Servicio Estatal de Emergencias

La Fuerza Aérea ucraniana asegura haber destruido 103 drones de 188 lanzados por los invasores rusos durante la noche.

En su canal de Telegram la Fuerza Aérea dice que entre la noche del sábado y el domingo «el enemigo atacó con 118 vehículos aéreos no tripulados de ataque tipo Shahed y varios tipos de drones de imitación» y «con un misil aéreo guiado X-31».

Según datos preliminares, a las 09:00, las Fuerzas de Defensa Aérea derribaron o bloquearon 103 vehículos aéreos no tripulados tipo Shahed enemigos y varios tipos de simuladores de drones en el norte, este y sur del país.

Un misil y 15 vehículos aéreos no tripulados de ataque impactaron en 10 lugares.

En Jersón, tres personas resultaron heridas por los explosivos lanzados desde u dron. Según la Administración Militar Regional, los hombres de 43, 51 y 66 años sufrieron lesiones cerebrales y heridas de metralla en las piernas.

Entre tanto, el presidente, Volodimir Zelenski, ha hablado con su homólogo francés Emmanuel Macron sobre las necesidades de defensa aérea de Ucrania para repeler los continuos ataques con drones y misiles.

«Agradezco a Francia por su gran esfuerzo para defender la vida. Le informé sobre nuestras necesidades prioritarias: en primer lugar, los sistemas de defensa aérea y los misiles», afirmó Zelenski en Facebook.

Rusia, según el presidente, está aprovechando que Oriente Medio y los problemas internos de cada país están recibiendo la máxima atención.

Según informó Zelenski, la Federación Rusa ha utilizado más de 3.100 drones, 92 misiles y casi 1.360 bombas aéreas guiadas contra Ucrania durante esta semana.EFE

