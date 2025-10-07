Mercedes-Benz Cars vende hasta septiembre 1.341.400 vehículos, un 8 % menos

Fráncfort (Alemania), 7 oct (EFE).- Mercedes-Benz Cars vendió, en los nueve primeros meses del año, un total de 1.341.400 vehículos, un 8 % menos que en el mismo periodo del pasado ejercicio, tras la caída de las ventas en China y en EEUU debido a los aranceles.

Mercedes Benz informó este martes de que las ventas de eléctricos también bajaron entre enero y septiembre hasta 118.400 unidades (-13 %).

«Mientras nuestras cifras de ventas en Europa, Sudamérica y los Estados del Golfo evolucionan bien, nuestras ventas estuvieron influidas en el tercer trimestre por las condiciones de mercado en China», dijo el director de Ventas del grupo Mercedes-Benz, Mathias Geisen.

El grupo Mercedes-Benz observa una buena demanda de los vehículos más caros y una buena acogida de la versión eléctrica del CLA.

Las ventas de Mercedes-Benz Cars bajaron en los nueve primeros meses del ejercicio en Europa (-1 %), en China (-18 % ) y en EEUU (-10 %).

En el segmento Top-End, el de la gama de lujo como el Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, la Clase G, la Clase S, el GLS, el EQS y el EQS SUV, se estancaron hasta septiembre en 197.700 unidades, pero subieron un 10 % interanual en el tercer trimestre.

Las entregas en el segmento principal Core, de todos los derivados de la Clase C y E, el EQC, el EQE y el EQE SUV, cayeron hasta septiembre hasta 787.100 unidades (-8 % interanual).

Las ventas en el segmento de entrada Entry, como los derivados de la Clase A y B, y el eléctrico EQA, empeoraron hasta 356.600 unidades (-12 %). EFE

