Miles de personas salen a las calles de Australia en apoyo a Palestina

3 minutos

Sídney (Australia), 12 oct (EFE).- Miles de personas salieron este domingo a las calles de varias ciudad de Australia para expresar su apoyo y solidaridad a Palestina y pedir el acceso humanitario a Gaza tras la primera fase del plan de paz en vigor entre Israel y Hamás.

La marcha en Sídney, donde los organizadores esperaban 40.000 personas, recorrió algunas de las zonas del centro de la urbe tras el veto de las autoridades a terminar la manifestación frente al famoso edificio de la Ópera.

Por su parte, la Policía estimó en unos 9.000 los participantes en Sídney, recoge el canal público ABC.

Con múltiples banderas palestinas y pancartas donde se instaba a la paz, algunos de los manifestantes se mostraron «aliviados» por el alto el fuego en vigor en una cita, que incluyó discursos de los organizadores, que discurrió de manera pacífica.

«Nos sentimos un poco aliviados, pero seamos realistas, se ha pedido un alto el fuego varias veces este año y el año pasado», declaró a ABC Ezra Kurt, una de las asistentes.

AbuBakir Rafiq, uno de los australianos voluntarios en la Flotilla Sumud Global que fue detenido y regresó el viernes al país austral, rememoró el tiempo que pasó recluido en una cárcel israelí después de que su barco cargado con ayuda humanitaria fuera interceptado por Israel la semana pasada en aguas cerca de Gaza.

«Me liberaron junto con otros activistas, pero ¿qué pasa con los 10.000 rehenes palestinos que se encuentran en prisiones?», dijo en un discurso en Sídney frente a la multitud congregada.

«La próxima vez volveremos con 150 o 200 barcos», dijo entre vítores Juliet Lamont, otra voluntaria australiana detenida en la Flotilla.

La jornada de protestas pacíficas también discurrió con gran afluencia por importantes urbes australianas como Melbourne, Camberra, Perth o Brisbane, entre otras.

«Medicinas, no misiles» o «parad el genocidio» fueron algunas de las proclamas durante las marchas.

Estas manifestaciones, convocadas antes del cese de hostilidades, son las primeras desde que este viernes entrase en vigor el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás, como parte de la primera fase de la iniciativa de paz auspiciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con la mediación de Catar, Egipto y Turquía.

La primera parte del acuerdo, que será ratificado de manera formal previsiblemente este lunes en El Cairo, contempla la liberación de los 48 rehenes israelíes todavía cautivos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes de la Franja.

El Ejecutivo de Camberra ha mostrado en varias ocasiones su preocupación respecto a la división creada en la sociedad australiana a raíz de la guerra en Gaza e incluso ha creado dos cargos especiales para combatir el antisemitismo y la islamofobia en la nación austral. EFE

