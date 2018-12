Confiar esa tarea a una empresa privada, “equivale a confiar las llaves de la democracia a una empresa privada. El recuento de un escrutinio es la esencia misma de la democracia, no debe ser confiado a una empresa privada”, señaló durante la misma emisión radiofónicaEnlace externo .

Ginebra renuncia a su sistema de ‘e-voting’ Alexandra Richard, RTS 28 de noviembre de 2018 - 11:00 El Gobierno de Ginebra (Consejo de Estado) dejará de invertir en su sistema de voto electrónico, informó la radio suiza de expresión francesa RTS. La decisión obedecería a razones financieras y no de seguridad. Hace un mes, especialistas en piratería informática contratados para comprobar la seguridad del sistema lograron manipularlo y redireccionar a votantes potenciales hacia otro sitio. La falla podría haber sido corregida, pero Ginebra ya no quiere invertir en su proyecto. Tendría que gastar más de 2 millones de dólares para revisar su sistema y mejorar la seguridad. Todavía en vigor en 2019 La plataforma ginebrina seguirá siendo utilizada en 2019, en particular para las elecciones federales. De ahí en adelante, el cantón deberá hallar una forma alternativa para permitir a sus ciudadanos votar electrónicamente, especialmente a aquellos que no pueden moverse fácilmente, como los suizos residentes en el extranjero o las personas con discapacidad. Según las últimas estadísticas, en septiembre de 2017, el 60% de esos electores sufragaron por internet. Sistema de 'La Poste' La alternativa será probablemente el sistema desarrollado por la oficina de correos ‘La Poste’, el único otro modelo utilizado actualmente en Suiza y que será sometido a prueba por el equipo de especialistas en pirateo a principios del próximo año. ‘La Poste’ tendrá entonces el monopolio del voto electrónico. Suiza dependerá de un sistema único, como explicó en la RTS Laurent Wehrli, diputado del Partido Liberal Radical (derecha) y miembro del Consejo de la Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE). El recuento, en tela de juicio Para Jean-Christophe Schwaab, exparlamentario socialista de Vaud, esa solución “modificará el debate sobre el voto electrónico: hablaremos menos de seguridad y fiabilidad, y hablaremos de privatización del recuento de los votos”. Confiar esa tarea a una empresa privada, “equivale a confiar las llaves de la democracia a una empresa privada. El recuento de un escrutinio es la esencia misma de la democracia, no debe ser confiado a una empresa privada”, señaló durante la misma emisión radiofónica. Dos sistemas, diez cantones Dos sistemas de votación electrónica son utilizados actualmente en Suiza. ‘CHvote’, desarrollado por el cantón de Ginebra y que también es utilizado por los cantones de Basilea-Ciudad, Berna, Lucerna, San Gall, Argovia y Vaud. Neuchâtel, Friburgo y Turgovia adoptaron el sistema ‘Poste E-Voting’. Estos 10 cantones ofrecen ese canal a los suizos residentes en el exterior, pero solamente cuatro de ellos lo ponen a disposición de una parte del electorado residente en el cantón. En el pasado, nueve cantones también utilizaban el sistema del ‘Consortium Vote Electronic’, pero el Gobierno federal prohibió su uso tras el descubrimiento de fallas de seguridad.