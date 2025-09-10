ONG alerta que exconcejal de Caracas cumple nueve meses «detenido injustamente y aislado»

2 minutos

Caracas, 10 sep (EFE).- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) alertó este miércoles que el exconcejal opositor de Caracas Jesús Armas cumple nueve meses «detenido injustamente y aislado», al reiterar la exigencia de su liberación.

«9 meses sin ver a su familia, sin el calor de sus amigos, sin el contacto humano que nadie debería perder», expresó el Clipp en un mensaje en Instagram, que también fue compartido por familiares.

La publicación describe a Armas como uno «de esos líderes que caminan las calles, que escuchan a la gente y que nunca se olvidan de su comunidad», por lo que -argumenta- «Caracas siente su ausencia».

«Hoy lo recordamos con más fuerza que nunca. Porque su libertad no es un sueño lejano. Es una certeza que va a pasar», subrayó el texto.

Armas, quien es miembro del partido Primero Justicia, fue detenido en Caracas el 10 de diciembre del año pasado, en el contexto de la crisis política que se desató en Venezuela tras las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral -controlado por el chavismo- proclamó como ganador al actual presidente, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Tras su arresto, su pareja, Sairam Rivas, indicó que, según personas que presenciaron la detención, la policía sacó a Armas «de forma abrupta» de un café en una zona de Caracas y lo ingresó «por la fuerza en una camioneta».

Sus allegados han dicho que actualmente se encuentra recluido en la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), conocida como El Helicoide.

Este martes, la organización no gubernamental Foro Penal informó que 823 personas permanecen detenidas en Venezuela «con fines políticos», de las cuales, precisó, 100 son mujeres.

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya presos políticos, sino que, aseguran, cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.EFE

dga/lb/gad