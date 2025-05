Petro informa de que le operaron para extirparle un tumor que creía maligno y no lo era

Bogotá, 2 may (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, informó de que fue sometido a una intervención quirúrgica facial para extirparle un tumor que temía que pudiera ser maligno pero finalmente no lo era, aunque no dio detalles sobre qué tipo de diagnóstico anatomopatológico le dieron.

«Simplemente saqué una masa que pudo ser maléfica (sic), pero no estuvo maléfica», expresó el jefe de Estado en una entrevista con Juanpis González, un personaje creado por el humorista Alejandro Riaño.

En abril de 2020, antes de ser elegido presidente, Petro dijo que había sido diagnosticado de cáncer en el esófago que fue tratado en Cuba y del que dijo haberse curado.

El presidente colombiano, de 65 años, apareció después de Semana Santa con unos puntos quirúrgicos debajo de la oreja izquierda, lo que dio pie a especulaciones sobre el motivo de la intervención.

Debido a esta intervención quirúrgica, que según afirmaron medios locales había sido estética, Petro desistió de ir al funeral del papa Francisco el fin de semana pasado.

Petro aseguró el 24 de abril que «quería ir al entierro de un amigo», pero recalcó que por recomendación médica no lo iba a hacer.

«Quería a Roma, a la gran ciudad del Vaticano, pero el médico ordenó que no. No puedo hacerlo durante varias horas de vuelo. Enterrado en mi corazón el hombre físico que tantas veces me abrazó», expresó entonces en un acto de Gobierno en Bogotá. EFE

