“Insuficiente” lucha contra el terrorismo 13 de diciembre de 2018 - 10:57 Luego de que se informara que el presunto autor del reciente atentado al mercado navideño de Estrasburgo había estado en una cárcel suiza, el presidente de la Comisión de la Política de Seguridad (CPS) de la cámara baja pidió un control más estricto de las personas peligrosas. “Parece que no estamos haciendo lo suficiente” señaló Werner Salzmann, de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora), en referencia a la cooperación europea en la lucha contra el terrorismo Sus declaraciones se produjeron luego de que se supiera que Chérif C., sospechoso de un tiroteo en el que murieron tres personas y 12 más resultaron heridas, era conocido por las autoridades suizas y había pasado varios meses en la cárcel en Basilea. El hombre, de 29 años, habría abierto fuego contra los transeúntes el martes por la noche en el mercado navideño de Estrasburgo para darse luego a la fuga. Para Salzmann, el intercambio de datos entre los países de Schengen no parece funcionar de manera óptima. En declaraciones a la radio pública suiza SRF, el diputado puso en tela de juicio el intercambio automático de informaciones entre las autoridades europeas. Anunció que cuando se reúna a principios de 2019, la CPS examinará el funcionamiento de este intercambio de datos a la luz del ataque en Estrasburgo. El presidente de la comisión legislativa destacó la necesidad de reforzar la legislación contra el terrorismo y advirtió que el mero hecho de colocar a los sospechosos en “listas de amenazas” es inútil si no se les vigila de cerca, por ejemplo, con brazaletes en los tobillos. Mientras que en Francia la policía emprendió la búsqueda del sospechoso del ataque, las autoridades suizas han reforzado sus controles fronterizos. Este jueves, en horas de la mañana, un tren que iba de Basilea a Zúrich fue detenido después de que un pasajero afirmara haber visto a alguien que coincidía con la descripción del prófugo. Se trató de una falsa alarma.