Iniciativa suiza propone el reconocimiento oficial del Estado palestino

Iniciativa suiza busca el reconocimiento del Estado palestino ante la comunidad internacional. Keystone-SDA

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

Una coalición formada por organizaciones de la sociedad civil, ONG y figuras políticas ha promovido una iniciativa popular que busca que Suiza reconozca oficialmente a Palestina como Estado.

2 minutos

La iniciativa dispone de 18 meses para reunir 100.000 firmas, lo que permitiría someter la propuesta a referéndum.

Según un comunicado del movimiento ‘¡Palestina Sí!’, la iniciativa busca que Suiza reconozca al Estado de Palestina como soberano e independiente. Setenta y seis años después de que el país alpino reconociera al Estado de Israel, quienes también fueron partidarios de esta solución entonces consideran que el reconocimiento de Palestina es «una condición indispensable para construir una paz justa y duradera en Oriente Medio, que respete los derechos iguales de todos los pueblos que viven en la misma tierra».

El texto subraya además que este paso sería coherente con el respaldo tradicional de Suiza a la solución de dos Estados. El cirujano Pietro Majno-Hurst, miembro de la organización ‘Trabajadores Sanitarios Suizos contra el Genocidio‘, advirtió que «el sufrimiento de la población palestina en Gaza es hoy incalculable», según recoge el comunicado.

Mayoría de Estados

Casi el 80 % de los países miembros de la ONU reconocen el Estado de Palestina. Recientemente, 11 países occidentales, entre ellos Francia y el Reino Unido, dieron ese paso. Sin embargo, el comité lamenta que el Consejo Federal (Gobierno) «se niegue rotundamente» a hacerlo.

Hasta ahora, el gobierno ha sostenido que «aún no ha llegado el momento». «Nos comprometemos con el establecimiento de una autoridad palestina con vistas a la creación de un Estado palestino», señaló Ignazio Cassis a la radio pública suiza de habla italiana RSI el lunes por la noche, cuando se le preguntó sobre los recientes acontecimientos en Gaza tras el plan de paz del presidente estadounidense Donald Trump.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

Los preferidos del público Los más discutidos