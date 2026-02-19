Los países de la UE aprueban el paquete de acuerdos con Suiza

Luz verde de los 27 miembros de la UE a los acuerdos bilaterales con Suiza. Keystone-SDA

Los 27 Estados miembros de la Unión Europea aprobaron el miércoles en Bruselas el paquete de acuerdos con Suiza. La decisión pasará ahora al Consejo de Asuntos Generales el 24 de febrero para su adopción formal.

El Comité de Representantes Permanentes (COREPER) de la Unión Europea, principal órgano preparatorio del Consejo, dio su visto bueno el miércoles y remitió el paquete de acuerdos —respaldado por el Gobierno suizo en junio de 2025— a la siguiente fase.

El Comité de Representantes Permanentes (COREPER) es considerado un órgano influyente, pero no puede adoptar decisiones formales. El expediente pasará ahora al Consejo de Asuntos Generales, una de las configuraciones ministeriales del Consejo, compuesta por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miembros, que se reunirá la próxima semana.

«Este paquete equilibrado y completo de acuerdos, respaldado hoy por COREPER, aportará beneficios reales a los ciudadanos y empresas tanto de Suiza como de la UE. Refuerza la seguridad jurídica y amplía la cooperación a nuevas áreas, incluyendo el de energía, seguridad sanitaria y seguridad alimentaria», declaró un portavoz de la presidencia chipriota.

«También amplía las oportunidades para investigadores y estudiantes a través de los programas de la UE. La presidencia de Chipre otorga una importancia particular a este paquete de acuerdos, en el marco de nuestro trabajo hacia una Unión más fuerte y autónoma, pero abierta al mundo».

Los Estados miembros de la Unión Europea han dedicado varios meses a trabajar en acuerdos destinados a «consolidar, profundizar y ampliar» las relaciones bilaterales. A nivel técnico, las discusiones también han abordado el futuro proceso de ratificación dentro de la UE.

Una cuestión clave ha sido debatir si los tratados necesitarían ser ratificados individualmente por los 27 Estados miembros o si bastaría con la aprobación a nivel de la UE. «Se ha elegido la segunda opción», señaló un funcionario de la UE a la agencia de noticias Keystone‑SDA. Eso significa que los acuerdos serán ratificados únicamente por el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo.

Texto adaptado del inglés por Carla Wolff.

