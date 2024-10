El ‘Paraíso’ no puede esperar

96 menores no acompañados viven en el vestíbulo de Paradiso. Algunos moran aquí durante tres o cuatro años, en una estructura que ahora es inadecuada. RSI

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

En el Tesino, los centros de acogida para solicitantes de asilo casi no cuentan con plazas disponibles.

9 minutos

Daniela Fabello, Emiliano Bos, Viviana Viri, RSI Otro idioma: 1 Italiano it Paradiso non può attendere original leer más Paradiso non può attendere

N. se escapó de Afganistán siendo un niño. Tras un largo y agotador viaje, fue recibido en el Tesino. Hoy vive en el albergue para menores no acompañados de Paradiso (en español, Paraíso), ubicado en el distrito de Lugano. Es uno más de los casi cien huéspedes que acoge este centro. Uno entre cien… Uno entre muchos porque, cuando hablan, los educadores y los operadores no lo ocultan: hay una escasez permanente de personal para atender mejor a los alojados.

Sin embargo, una mirada más atenta a la red de centros de acogida de solicitantes de asilo en el Tesino revela también algo más profundo, empezando por su extrema complejidad y sus problemas críticos.

Centros de acogida: una carencia que se hace sentir

Novecientas personas para ser refugiadas, muchas de las cuales son menores no acompañados, 24 estructuras para darles alojamiento que nunca son suficientes. Todo ello con fondos que el Consejo de Estado ha decidido recortar. Este es el marco en el que está operando el cantón suizo de lengua italiana en el ámbito de la acogida de los solicitantes de asilo. El 4% de todos los que huyen de su país para buscar refugio en la Confederación aterrizan en territorio cantonal. Así lo estipula la clave de distribución entre cantones. Un sistema complicado y cambiante, entre éxitos y fracasos, esfuerzos y desafíos, Tesino incluido. Y el cantón sigue luchando en la adversidad.

Un cantón partido en dos

Encontrar alojamiento para casi mil personas no es tarea fácil. Ya sean edificios para menores no acompañados, centros para adultos o familias, pensiones o pisos, las instalaciones de acogida para solicitantes de asilo casi no tienen plazas disponibles. Desde hace años, el cantón busca nuevos espacios. Sin embargo, a menudo se tropieza con la oposición de la población o de las autoridades municipales.

El resultado es que el Tesino parece estar partido en dos. En las zonas de Lugano y Sopraceneri se encuentran la mayoría de las instalaciones, mientras que en Sottoceneri no hay casi ninguna: en lugar de los centros cantonales, sin embargo, alberga los federales de Chiasso y Balerna. ¿El resultado? Varios de los edificios están superpoblados.

El alojamiento para menores en Paradiso está a punto de quedar inservible. Su cierre se viene anunciando desde hace años, pero el cantón no encuentra alternativas para suplantarlo. RSI

Un edificio en ruinas

Este es especialmente el caso del vestíbulo de Paradiso, que acoge a jóvenes de hasta 18 años. Se suponía que el establecimiento cerraría sus puertas hace unos diez años, pero todavía está allí, encaramado en sus seis pisos de balcones sostenidos por postes de madera. Actualmente alberga a 96 adolescentes, algunos desde hace años, en habitaciones comunes y con un nivel de confort mínimo. Sólo bajará sus persianas cuando esté listo el nuevo centro en Camorino, cerca de la Oficina de Tráfico y de la Policía, que no estará listo antes de la primavera del próximo año, tras una serie de aplazamientos y retrasos. Pero ni siquiera será suficiente. Así que la respuesta seguirá siendo el alojamiento temporal, como pensiones y hoteles. Poco adecuados, pero imprescindibles.

La Cruz Roja, siempre presente

«A veces me dan ganas de decir que hacemos pequeños milagros», dice Debora Banchini Fersini, directora de la Sección Sottoceneri de la Cruz RojaEnlace externo, la organización que se ocupa desde hace décadas de la primera fase de la acogida de los solicitantes de asilo en el Tesino. Alimentación, alojamiento, integración y cursos de idiomas: todo corre a cargo de la Cruz Roja con un contrato de servicios que se renueva año tras año. En 2023 su valor ascendió a 20,2 millones de francos suizos.

Soccorso Operaio SvizzeroEnlace externo (SOS Tesino, contrato por 2,9 millones de francos suizos el año pasado), por su parte, se ocupa de la llamada segunda fase de la acogida, la de acompañar a los solicitantes de asilo al empleo y asignarles pisos en la zona.

También hay espacio para otras asociaciones: en el Tesino, muchas se ocupan de la acogida y las necesidades de los solicitantes de asilo. Proponen proyectos y reciben una pequeña financiación del cantón. Pero a menudo aspiran a una participación más importante. “Queremos ser una ayuda”, explica a RSI Lara Robbiani, directora de la Asociación DaReEnlace externo, “pero parece que somos una molestia, mientras que en el interior de Suiza no es así”.

Acoger a solicitantes de asilo en el Tesino también implica tener que recibir críticas, muchas veces fuertes críticas, e incluso del mundo político, sin excluir ninguna zona.

Hace unos días estaba prevista la visita (acordada desde hace meses) a algunos centros de la Cruz Roja por parte de una delegación de la Comisión de Asuntos Sociales y Seguridad Social del Gran Consejo. Según nuestra información, aparentemente ningún representante de los partidos de centro derecha se presentó para comprobar personalmente las condiciones de los solicitantes de asilo.

La bandera del país de origen, en este caso Afganistán. A veces ese emblema es una forma de sentirse menos lejos de la familia. RSI

El malestar de quienes viven en los centros y de quienes trabajan en ellos

Para percibir el malestar y el descontento reinante, basta con hablar con las personas y los huéspedes de estas estructuras. De los numerosos testimonios recogidos se desprenden las dificultades de quienes aún viven en la incertidumbre y la angustia por su situación transitoria a la espera de un permiso que tal vez llegue después de años. O que tal vez no llegue nunca.

“No sé por qué los educadores no nos ayudan. Hay mucha burocracia, tienen que realizar muchas tareas y no vienen a nuestras habitaciones”, dice un huésped en el vestíbulo de Paradiso. “No entienden lo que tenemos en la cabeza, que tenemos problemas… Somos muchos y los educadores son pocos. Quizás ese sea el problema”.

Este es, sin duda, uno de los temas críticos. Así lo confirman quienes han trabajado allí: «La cantidad de trabajo era demasiado para los educadores. Me fui porque no tenía suficientes herramientas para ayudar a los chicos. Y poco a poco se fueron todos». La rotación fue notable, especialmente en Paradiso. Para compensar las deserciones, se contratan educadores y educadoras que llegan de Italia. Lo que complica la gestión de los recursos es la imprevisibilidad del número de solicitantes de asilo presentes, vinculado a las llegadas a Suiza y la posterior distribución cantonal.

“No podemos contratar a un educador ahora para cuidar a cinco niños si todavía no los acogemos… pero cuando llegan no tengo un educador en mi cajón”, admite Debora Banchini Fersini. «Siempre nos falta personal». También pesa mucho el recorte de recursos decidido por el Consejo de Estado: de 1 trabajador social por cada 37 solicitantes de asilo para adultos, se ha pasado a 1 por cada 59.

El Ulivo en Cadro, en la zona de Stampa. En el centro, una gran torre desde donde el personal de seguridad controla a los solicitantes de asilo. RSI

El Ulivo en Cadro, entre la cárcel y vertederos

Los problemas críticos no sólo afectan a Paradiso, sino también al centro UlivoEnlace externo para adultos y familias de Cadro, Lugano, donde viven 178 huéspedes. En el centro de este complejo está literalmente la seguridad: una torre de hormigón desde la que los agentes de control vigilan a los huéspedes. “Nos vigilan de cerca”, dice una persona que vive allí desde hace meses. Ulivo, construido en 2017, se encuentra junto a un edificio de incineración de cadáveres de animales, al menos dos vertederos y cerca de la penitenciaría cantonal. Está mal comunicado con la ciudad por transporte público. Garantizar la asistencia de los niños en edad escolar a las distintas escuelas es un enigma que obliga a la Cruz Roja a gestionar un complejo sistema de autobuses lanzadera.

El centro para jóvenes adultos de Castione. Su trayectoria incluye también la autonomía en la gestión de los alimentos RSI

¿Puertas cerradas?

Centros como los de Paradiso o Cadro llevan años siendo insuficientes. El cantón busca constantemente instalaciones alternativas, como hoteles y pensiones. Pero a veces las puertas permanecen cerradas. La idea de convertir el albergue de Cresciano –una aldea de río- en un centro para menores no acompañados fue rechazada por la comunidad local. Tras una recolección de firmas, el proyecto ha quedado bloqueado por el momento. Estamos avanzando por la vía legal y el Cantón no se da por vencido.

“Es importante saberlo y tratar de no fomentar siempre el miedo en las personas para que las decisiones se tomen únicamente por temor”, observa la directora de la sección Sottoceneri de la Cruz Roja. “¿A cuántas personas queremos acoger? La política lo decide. Sin embargo, ante esto, debemos desplegar todos los recursos posibles para garantizar que las personas sean acogidas con dignidad y puedan integrarse. A quien hoy acogemos tiene mucho que dar, quiere empezar de nuevo. Es el valor del mañana en la zona del Tesino», concluye.

Un deseo de volver a empezar que, según muchos testimonios recogidos en esta investigación, implica muy a menudo caminos tortuosos, particularmente cuando se intenta acceder al mundo laboral. Los y las solicitantes de asilo son acompañados por los llamados asesores laborales, que además carecen de personal suficiente y casi siempre tienen tanta cantidad de casos que se vuelven muy difíciles de gestionar. Como admite Renzo Zanini, jefe de la Oficina de Solicitantes de Asilo y RefugiadosEnlace externo del cantón, el Tesino se enfrenta a toda una serie de fenómenos que «hacen más difícil encontrar trabajo para una persona que pertenece al sector del asilo aquí en el Tesino que en muchos otros cantones de Suiza».

Y no faltan casos en los que los solicitantes de asilo son empleados con salarios bajos y para pasantías, que es poco probable que se conviertan en empleos estables. La base para el reinicio de una nueva vida. Comenzó con una huida y una acogida que a veces continúa en la incertidumbre.

Texto adaptado del italiano por Norma Domíguez / Carla Wolff

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI