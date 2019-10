Los expertos del Consejo de Europa también señalan que todas las víctimas de la trata y la explotación de seres humanos en el país o en el extranjero tienen derecho a la protección, incluidos los solicitantes de asilo. Piden que se adopten medidas para garantizar que las víctimas no sean castigadas por su participación forzada en actividades ilegales.

El nuevo informe recomienda proteger a los niños (as) no acompañados o separados de sus familias. Deben estar bien acogidos y cuidados. Si uno de esos menores desaparece, la policía debe investigar sistemáticamente. Una vez más, todos los actores deben estar debidamente capacitados.

Suiza debe hacer más para identificar y proteger a las víctimas de la trata de personas y no castigarlas si participan en actividades ilegales de manera forzada. Esto es lo que pidió el grupo ad hoc de expertos del Consejo de Europa en un informe publicado este miércoles.

El Consejo de Europa recomienda a Suiza proteger más a los niños (as) no acompañados o separados de sus familias.

Human trafficking: Swiss urged to improve victim protection

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suiza debe hacer más para proteger a víctimas de tráfico humano 09 de octubre de 2019 - 15:23 Suiza debe hacer más para identificar y proteger a las víctimas de la trata de personas y no castigarlas si participan en actividades ilegales de manera forzada. Esto es lo que pidió el grupo ad hoc de expertos del Consejo de Europa en un informe publicado este miércoles. Los expertos, que ya habían elaborado un primer informe en 2015, certifican ahora que Suiza ha realizado importantes progresos en la lucha contra la trata de seres humanos: ha puesto en marcha un plan de acción nacional, ha impartido formación a los representantes de las autoridades y ha adoptado medidas para sensibilizar a la población y al personal médico. La Comisión acoge con satisfacción tanto el aumento del número de plazas en los centros de apoyo a las víctimas como la intensificación de las acciones penales. El grupo de expertos recomienda ahora que Suiza introduzca un procedimiento uniforme para identificar a las víctimas de la trata de personas en todos los cantones. El objetivo es prestar más atención a la explotación en el lugar de trabajo. Según los expertos, esto puede lograrse mediante la formación adecuada de los inspectores de trabajo. El nuevo informe recomienda proteger a los niños (as) no acompañados o separados de sus familias. Deben estar bien acogidos y cuidados. Si uno de esos menores desaparece, la policía debe investigar sistemáticamente. Una vez más, todos los actores deben estar debidamente capacitados. Los expertos del Consejo de Europa también señalan que todas las víctimas de la trata y la explotación de seres humanos en el país o en el extranjero tienen derecho a la protección, incluidos los solicitantes de asilo. Piden que se adopten medidas para garantizar que las víctimas no sean castigadas por su participación forzada en actividades ilegales.