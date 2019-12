Sri Lankan court blocks Swiss embassy worker from leaving

Libre la empleada de la Embajada de Suiza en Colombo 31 de diciembre de 2019 - 17:55 Un tribunal de Sri Lanka ha concedido la libertad bajo fianza a una empleada de la Embajada de Suiza arrestada hace dos semanas bajo la acusación de haber avivado el sentimiento antigubernamental y haber fabricado pruebas para indicar que había sido secuestrada, según informaron los medios de comunicación locales. El canal de televisión local Sirasa reportó su liberación, según Associated Press. El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza confirmó la medida en varios medios de comunicación del país alpino. Añadió que tomó nota de la decisión del tribunal, pero no hizo más comentarios. La empleada, de nacionalidad srilankesa, fue secuestrada el 25 de noviembre y amenazada por sus captores en un supuesto intento de conseguir que revelara "información relacionada con la Embajada" de Suiza. El incidente tuvo lugar un día después de que un alto funcionario de la policía de Sri Lanka llegara a Suiza para solicitar asilo. El gobierno suizo condenó el presunto ataque como "inaceptable" y convocó al embajador de Sri Lanka. Las autoridades de Sri Lanka han declarado que tienen pruebas que contradicen la versión de los hechos que sostiene la empleada de la Embajada. Un tribunal le impidió salir del país y fue detenida. Sin embargo, la Embajada de Suiza en Sri Lanka solicitó su traslado a un hospital por razones sanitarias y humanitarias. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza el envío del diplomático suizo Jörg Frieden a Colombo en un intento para resolver este caso. Más detalles, en este artículo: